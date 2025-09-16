Любопитно

Впечатляваща победа на Феномените ги изпрати в Резиденцията в “Игри на волята

Безгрешните Лечители акостираха на Брега на отчаянието

16 септември 2025, 00:04
Поп-фолк певицата Анелия разкри защо е приключила последната ѝ връзка

Павел Николов: Не можех да си позволя пристрастие като водещ

"Всичко или нищо": Съдебната битка на Меган Маркъл със сестра ѝ за клевета е решаваща
Какво пише в завещанието на Джорджо Армани

Разследването в Слънчев бряг: Тежко АТВ, пет камери и следи от наркотици

Журналистът Николай Кръстев пред

НАСА твърди, че откритието на скала съдържа „най-ясния знак“ за древен живот на Марс

6 факта, които не знаехте за Кевин Костнър

В печатляваща победа постигна племето на Феномените в битката за разпределение на териториите в “Игри на волята” тази вечер. Въпреки предизвикателствата, Сините бяха построили своята стратегия безупречно и заслужено триумфираха. Второ завърши бедстващото племе на Завоевателите, докато безгрешните Лечители ще трябва да се задоволят с Брега на отчаянието през следващата седмица.

Източник: NOVA

Преди да излязат на битката за територия, трите отбора избраха своите нови капитани. Лечителите гласуваха доверие на амбициозния софтуерен инженер Иван. Завоевателите отново оставиха съдбата си в ръцете на опитния Ивайло, докато Феномените решиха към победата да ги поведе Лапунов.

Сблъсъкът за територия протече на две Арени, където участниците се изправиха пред поредните чисто нови елементи. Най-трудно за много от тях се оказа Колелото на мъченията. Отлично представяне за Феномените направи кинезитерапевтът Ръждавичка, която премина през своите препятствия цели два пъти. Бизнесдамата Александра пък донесе второто място за Завоевателите, решавайки финалната логическа загадка.

Източник: NOVA

Утре най-екстремното риалити продължава със следващата номинационна битка, след която загубилите ще се озоват на съдбоносен племенен съвет.

Гледайте новия епизод на “Игри на волята” във вторник, 16 септември, от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за “Игри на волята” може да откриете в сайта, както и в официалните  Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok.

Източник: NOVA    
Игри на волята
Хванаха син на известен прокурор с 50 кг марихуана

Полша свали дрон над Варшава, задържаха беларуси

Защо ограничението по новата магистрала

Уволниха висши офицери в Украйна заради загуби на територия

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

Какво да правя, ако котката ми избяга

Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор
<p>Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк</p>
<p>Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)</p>
НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша
Украйна обвини Русия в използване на химически оръжия

Свят Преди 2 часа

Към момента има около 11 000 документирани случая

Хванатият с марихуана шофьор щял да вземе 50 хил. евро

България Преди 4 часа

Мъжът призна за пратката, с която е бил допълнително натоварен камионът му

Радев за казуса с НСО: Всяка институция има служебни автомобили

България Преди 5 часа

Калин Стоянов попита на какъв принцип е взето решението една от малкото чисто нови лимузини да бъде разпределена за ползване единствено от съпругата на президента

Българин загина при пътна катастрофа в Сърбия

Свят Преди 5 часа

Българският гражданин е управлявал лек автомобил

Министър Иванов поиска оставката на директора на ВиК-Ловеч

България Преди 6 часа

Причината е водният режим в града

Голям пожар се разгоря в София

България Преди 7 часа

Запалили са се сухи треви и отпадъци

ФБР откри ДНК на убиеца на Чарли Кърк

Свят Преди 8 часа

ФБР е открило и бележка гласяща: Имам възможност да елиминирам Чарли Кърк и ще го направя

<p>Испания&nbsp;призова Израел да бъде изключен от международни спортни състезания</p>

Свят Преди 8 часа

Коментарите му дойдоха ден след като демонстранти в подкрепа на Палестина прекъснаха преждевременно колоездачната обиколка на Испания

<p>Експерт: Българинът прави неразумни инвестиции преди еврото</p>

България Преди 8 часа

„Имот се купува тогава, когато наистина сте готов и имате нужда. Бързането да направим сделка на всяка цена понякога води до грешки“, каза експертът

Пол Аткинс: Тръмп може да ме уволни, ако иска

Свят Преди 8 часа

Председателят на Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ похвали Тръмп за плановете му да създаде стратегически резерв от биткойн и други дигитални активи

Русия плаши Сърбия с "украински сценарий"

Свят Преди 8 часа

Русия: Гордият и обединен сръбски народ не се нуждае от Европейския съюз

"Едностранен тормоз": Китай осъди САЩ за мита върху страните, внасящи руски петрол

Свят Преди 9 часа

Китай предупреди за ответни действия

<p>Какво ще донесе есента на всяка зодия, вижте хороскопа</p>

Любопитно Преди 9 часа

В астрологията есенното равноденствие означава момент на баланс

Нова скандална визия: Лейди Гага се заля с бежова боя

Любопитно Преди 9 часа

Певицата е известна с нестандартния си стил, а ново видео завладя социалните мрежи

<p>Швеция обвини Орбан в &quot;скандални лъжи&quot;</p>

Свят Преди 10 часа

Унгарският премиер заяви, че "държава, някога известна с ред и сигурност, днес е в разпад"

Иванка Тръмп блести в сребърна рокля на гала вечер

Любопитно Преди 10 часа

Бизнесдамата привлече погледите в полупрозрачен сребърен дизайн на Georges Hobeika Couture

