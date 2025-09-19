Любопитно

Трима воини напускат “Игри на волята” тази вечер

Изгнаниците от Блатото излизат на първи елиминационен съвет

19 септември 2025, 17:05
Трима воини напускат “Игри на волята” тази вечер
Източник: NOVA

Т ази вечер Арената на “Игри на волята” ще се сбогува с цели трима участници. Кои ще бъдат те и какви са причините за напускането им, ще стане ясно в епизода от 20:00 ч. по NOVA.

След като не успяха да се спасят по време на Съвета на осъдените, куклената актриса Наталия и инфлуенсърката Гергана ще излязат в елиминационен двубой, изпълнен с предизвикателства и препятствия. Третият участник в битката ще избере бизнесдамата Александра, която се сдоби с право на смяна.

,
Източник: NOVA

Първа среща около огъня очаква и изгнаниците от Блатото. Племето на Победителите, включващо новодошлия и отлъчен от Завоевателите Димитър, ще се срещне с водещата Ралица Паскалева, за да определи и първата елиминация в техните редици.

Междувременно в лагера на Феномените враждата на Теодор-Чикагото и Александър с ексцентричната Наталия ще достигне нови връхни точки, които ще засегнат всички останали участници в Резиденцията.

.
Източник: NOVA

Кой ще се прибере като герой и чия приказка в Дивия север ще приключи, гледайте в премиерния епизод на "Игри на волята" тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Източник: NOVA    
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 3 дни
"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 3 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 3 дни
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 3 дни

