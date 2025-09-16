Любопитно

Нова борба за оцеляване очаква племената в “Игри на волята” тази вечер

Изненадващи конфликти разтърсват Завоевателите

16 септември 2025, 18:27
Нова борба за оцеляване очаква племената в “Игри на волята” тази вечер
Източник: NOVA

П ореден сблъсък на Арената на “Игри на волята” очаква Феномените, Завоевателите и Лечителите тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Трите племена ще излязат едно срещу друго в битка за спасение, като само най-приспособимите, умели и стратегически подготвени воини ще успеят да избегнат тежестта на номинациите в Дивия север.

Източник: NOVA

След като се измъкнаха от тежките условия на Брега на отчаянието, Жълтите ще се настанят удобно в Стопанството, където ги очаква изморителен физически труд. Освен множеството задачи, сред съплеменниците ще възникнат нови конфликти, които може да застрашат представянето им занапред.

Източник: NOVA

Междувременно разочароващото представяне на Зелените в териториалната битка ще продължи да отваря пробойни в отношенията между двете съществуващи коалиции, а лидерските качества на капитана Иван отново ще бъдат поставени под сериозно съмнение.

Източник: NOVA

Кой ще доминира и кой ще номинира, гледайте в премиерния епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за “Игри на волята” може да откриете в сайта, както и в официалните  Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok.

Източник: NOVA    
Игри на волята
Последвайте ни
Стрелба в училище в Хасково, откриха оръжие в раницата на дете

Стрелба в училище в Хасково, откриха оръжие в раницата на дете

Отиде си Робърт Редфорд

Отиде си Робърт Редфорд

Цензура в армията на САЩ за убийството на Чарли Кърк

Цензура в армията на САЩ за убийството на Чарли Кърк

Мъртъв мъж след стрелба срещу жена карй Монтана

Мъртъв мъж след стрелба срещу жена карй Монтана

Откриха скандални разлики в цените на едро и дребно

Откриха скандални разлики в цените на едро и дребно

pariteni.bg
Кои са 5-те вида питбули и какво трябва да знаем за тях

Кои са 5-те вида питбули и какво трябва да знаем за тях

dogsandcats.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 12 часа
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 12 часа
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 11 часа
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 12 часа

Виц на деня

Мъж си купува нов телевизор. Продавачът пита: – Искате ли го с гласово управление? – Не, жена ми вече го има!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Момчета в София: Давай парите, едно намушкване и си дотам

Момчета в София: Давай парите, едно намушкване и си дотам

България Преди 1 час

По случая е образувано досъдебно производство

Кейт в черно до Уилям и крал Чарлз - трогателно сбогуване с херцогинята на Кент

Кейт в черно до Уилям и крал Чарлз - трогателно сбогуване с херцогинята на Кент

Свят Преди 1 час

Херцогинята, която бе най-възрастният член на кралското семейство, почина мирно в дома си на 4 септември на 92-годишна възраст

Официално - изкуствен интелект стана министър в Албания

Официално - изкуствен интелект стана министър в Албания

Свят Преди 2 часа

Основната задача на Диела ще бъде да администрира търгове

В помощ на учениците – първи 5G таблет и нов 5G смартфон на Vivacom с AI функции и на достъпни цени

В помощ на учениците – първи 5G таблет и нов 5G смартфон на Vivacom с AI функции и на достъпни цени

Любопитно Преди 2 часа

 

<p>&quot;Съвсем ясно е, че тази касапница трябва да спре&quot;</p>

Върховният комисар на ООН по правата на човека настоя за прекратяване на "касапницата" в Газа

Свят Преди 3 часа

"В ръцете на съда е решението дали това е геноцид или не, но ние виждаме увеличаващи се доказателства", каза още Тюрк

Бетоновоз смаза пешеходец в София

Бетоновоз смаза пешеходец в София

България Преди 3 часа

Мъжът е транспортиран към болница „Царица Йоанна – ИСУЛ“. Загубил е голямо количество кръв

Нов рекорд: Жена сготви тенджера с ориз, по-тежка от слон

Нов рекорд: Жена сготви тенджера с ориз, по-тежка от слон

Любопитно Преди 3 часа

Ястието тежи впечатляващите 8780 кг

„Малко пътуване до Марс“: Сидни Суини отпразнува 28-ия си рожден ден

„Малко пътуване до Марс“: Сидни Суини отпразнува 28-ия си рожден ден

Любопитно Преди 3 часа

Звездата от "Белият лотос" се наслади на слънчева ваканция с приятели

<p>Изпълнен с разочарование - посланието на Зеленски е ясно</p>

Лице в лице със Зеленски - разочарованието му от Запада е очевидно

Свят Преди 4 часа

Зеленски смята, че Тръмп се колебае да упражни натиск върху Путин, защото това може да застраши опитите за прекратяване на войната

След голата рокля Марго Роби отново впечатли с визията си

След голата рокля Марго Роби отново впечатли с визията си

Любопитно Преди 4 часа

Марго Роби направи смело модно изявление на премиерата на филма A Big Bold Beautiful Journey

Дениз Ричардс спаси 15 кучета от "затрупания" дом на мъжа си

Дениз Ричардс спаси 15 кучета от "затрупания" дом на мъжа си

Любопитно Преди 4 часа

Реалити звездата е насред ожесточено бракоразводо

<p>КС отказа обявяване на несъвместимост за Димитър Главчев</p>

Конституционният съд отклони искането за обявяване на несъвместимост за Димитър Главчев

България Преди 4 часа

Определението е прието единодушно

След края на войната - ще успее ли Западът да гарантира сигурността на Украйна

След края на войната - ще успее ли Западът да гарантира сигурността на Украйна

Свят Преди 5 часа

Постижима цел ли е сключването на споразумение между Русия и Украйна, което да е изгодно и за двете страни и доведе до траен мир

Алергия прати София Вергара спешно в болница, пропусна "Еми"

Алергия прати София Вергара спешно в болница, пропусна "Еми"

Любопитно Преди 5 часа

"Не успях да стигна до Еми, но стигнах до спешното", написа звездата от "Modern Family"

Българските ВМС унищожиха успешно надводен дрон в Черно море

Българските ВМС унищожиха успешно надводен дрон в Черно море

България Преди 5 часа

По време на операцията са участвали вертолет, катер и кораб, като са взети всички мерки за обезопасяването на корабоплаването в района

Почина Стефан Николов, вицепрезидент на Българската федерация по борба

Почина Стефан Николов, вицепрезидент на Българската федерация по борба

България Преди 5 часа

"Стефан Николов отдаде голяма част от живота си на българската борба"

Всичко от днес

От мрежата

Защо котката ми повръща храна, която не е сдъвкана

dogsandcats.bg

Как да изкъпя котката си

dogsandcats.bg
1

Усещане за късно лято до края на септември

sinoptik.bg
1

Как да облечем учениците на 15 септември

sinoptik.bg

Отиде си Робърт Редфорд

Edna.bg

Тези 3 зодии ще усетят силна промяна след 18 септември

Edna.bg

НА ЖИВО: Атлетик Билбао срещу Арсенал - съставите

Gong.bg

Лудогорец пусна билетите за гостуването на Малмьо

Gong.bg

Вълк нападна 5-годишно момиче на плаж в Халкидики

Nova.bg

"Артистът, който промени играта": Светът отдава почит на легендарния Робърт Редфорд (ОБНОВЯВА СЕ)

Nova.bg