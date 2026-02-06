Любопитно

От туид до златни копчета: Колко MAGA е гардеробът ви

6 февруари 2026, 14:22
От туид до златни копчета: Колко MAGA е гардеробът ви
Източник: GettyImages

Mukga (Make the UK Great Again – „Да направим Обединеното кралство отново велико“) не звучи по същия начин, което вероятно е и причината никога да не е намерило място върху бейзболна шапка. От друга страна, бейзболните шапки така или иначе нямат особено място в британската политика.

Докато Уестминстър е елегантен и изискан, визията MAGA е умишлено неформална, отхвърля „елитния“ блясък в полза на домашни, анти-метрополитни клишета, предназначени да сигнализират простодушна автентичност. Това е политика, носена на ръкава – нейните кодове са шумни и остри като кучешка свирка, пише английското издание The Telegraph в свой модно-политически анализ.

Тези кодове са лесни за разчитане. От жените се очаква да изглеждат елегантно, бляскаво и спретнато; от мъжете – сравнително елегантно, но никога толкова лъскаво, че да не могат да запалят барбекюто в кратък срок. Докато на мъжете MAGA е позволено, дори насърчавано, да изглеждат леко разхвърляни, техните женски еквиваленти са съдени много по-строго. Това естетическо виждане беше показано в целия си блясък, когато елитът на MAGA се събра на премиерата на „Мелания“, документалния филм на Amazon за първата дама, която се състоя във Вашингтон миналата седмица.

„Жените в администрацията на Тръмп са толкова видими, че със сигурност ще повлияят на някои, но е трудно да се измери какъв е този ефект“, казва Ейми Одел, базирана в САЩ авторка на Anna: The Biography и на бюлетина за мода и култура backrow.net. „Това, което знаем, е, че някои в модния свят с готовност ги обличат или представят. Vogue Greece постави Кимбърли Гилфойл на корицата; а марки като Dior, Oscar de la Renta и Adam Lippes облякоха семейство Тръмп за инаугурацията. Те се опитват да отидат там, където са парите и погледите“.

И все пак има доказателства, че тази визия се разпространява. Тъй като модата все повече функционира като културен шифър, дори и във Великобритания, това, което носите, може да разкрие повече, отколкото възнамерявате.

А що се отнася до това доколко MAGA е вашият собствен гардероб – четете нататък, за да разберете.

Имате трайна слабост към туида

Мелания Тръмп в рокля от туид през 2017 г.
Мелания Тръмп в рокля от туид през 2017 г. Източник: GettyImages

Туидът има място във всеки женски гардероб: топъл е, класически и елегантен. Но туидът в стила MAGA е съвсем различен от плата, обичан от Коко Шанел. Той обикновено прилепва по тялото и идва в лъскави полиестерни смеси с еластичност.

Вместо да се комбинира с по-ежедневни материи, се носи от глава до пети – сако с права рокля, принцеско палто с пола. Жените MAGA – като Кристи Мълин и Кели Льофлър, които и двете носеха туидени сака на премиерата на „Мелания“ – може да си мислят, че пресъздават Джаки Кенеди, но визията стана известна като „Републиканската Барби“.

Не можете да устоите на златните копчета

Кристи Ноем със сако с много златни копчета през 2024 г.
Кристи Ноем със сако с много златни копчета през 2024 г. Източник: GettyImages

Като символи на богатство и ранг със силни военни внушения, логично е златните копчета да са предпочитаното закопчаване сред редиците на MAGA – украсявайки двуредни и едноредни сака, спускайки се по прави рокли, декорирайки джобове и маншети. 

Любимото ви колие е разпятие

Каролайн Левит с любимото си колие - разпятие
Каролайн Левит с любимото си колие - разпятие Източник: GettyImages

Останали сте невъзприемчиви към тенденцията със зодиакалните знаци и Т-образните колиета, предпочитайки да покажете привързаността си към Исус, а не към Дева, на гърдите си. Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит беше яростно критикувана заради своите забележими златни кръстове – дотолкова, че започна да ги носи по-рядко.

Смятате, че жената никога не е твърде стара за рокля в селски стил

Губернаторът на Арканзас Сара Хъкаби Сандърс
Губернаторът на Арканзас Сара Хъкаби Сандърс Източник: GettyImages

Докато повечето жени започват да се съмняват в уместността на буфан ръкавите и набръчканите корсажи малко след 13-ия си рожден ден, за жените MAGA никога не сте твърде възрастна, за да се обличате сякаш отивате на следобеден чай.

Ключово за консервативната визия е Tuckernuck – подчертано подредената марка от Вашингтон, която се превърна в любима на водещите дами на MAGA и е специализирана във феминизирани рокли, обичани от традиционните съпруги по целия свят. Сред феновете ѝ са Уша Ванс, Каролайн Ливит и Сара Хъкаби Сандърс.

Вие сте „омъжена“ за гланца си за обемни устни

Кимбърли Гилфойл, посланик на САЩ в Гърция
Кимбърли Гилфойл, посланик на САЩ в Гърция Източник: GettyImages

Красотата в стила MAGA е хиперфеминизирана и пълната противоположност на естествената визия. „Това е пълно усилване на чертите на лицето“, казва международният гримьор Каролайн Барнс. „Като изискан костюм и корсет: те са с включено „силно лице“ и са готови за работа. След като е нанесен в 6 сутринта, той не мърда. Но това води до доста тежък, сух вид – средно до силно покритие с фон дьо тен в прахообразен бронзов тон“.

Това не означава да се отрича функцията му. „Обичам пламенността на тези визии и не ги осъждам“, казва Барнс. „Това е грим тип броня: чрез усилване на бузите, веждите, миглите и устните, се превръщате в преувеличена, куклена версия на себе си. Но това им дава източник на сила и увереност, който им позволява да продължат с останалата част от деня“.

Обичате големите, смели дизайнерски чанти

Мелания Тръмп с една от чантите си Birkin на посещение във Великобритания по време на първия мандат на съпруга ѝ
Мелания Тръмп с една от чантите си Birkin на посещение във Великобритания по време на първия мандат на съпруга ѝ Източник: GettyImages

Тих лукс? Не, благодаря. Никога не сте разбирали защо някой би дал 6320 паунда за Margaux на The Row – какъв е смисълът, когато дори почти няма лого? Ако ще харчите сериозни пари, искате светът да го знае – точно като жените MAGA, чиито огромни, с крещящи лога, тежки метални елементи и монограми чанти често тежат повече от самите тях. Сред фаворитите са Lady Dior за 3300 паунда (Иванка Тръмп), Ophidia на Gucci за 2330 паунда (Сузи Уайлс), XXL Neverfull на Louis Vuitton за 1470 паунда (Каролайн Ливит) и Birkin на Hermès с цена при запитване (Мелания Тръмп). Политическият съветник Алина Хаба носеше своята Birkin на премиерата на „Мелания“.

„Модата навлиза в нова ера на разточителство, в която богатите хора може да се страхуват по-малко да изглеждат богати, правейки рязък разрив с тенденцията на скритото богатство от по-ранната част на десетилетието“, казва Ейми Одел. 

Костюмите ви никога не изглеждат добре скроени

Доналд Тръмп
Доналд Тръмп Източник: GettyImages

Той твърди, че носи костюми Brioni, но ако това е вярно, тези на Тръмп не са добра реклама за прочутата италианска марка. Смачкани, обемни и безформени, те не правят това, което един скъп костюм трябва да прави. Вместо това изглеждат като добавени в последния момент – и точно това е целта.

„Етосът на MAGA е изцяло свързан с връщане към традиционните американски ценности, а това означава връщане към време на традиционни мъжки полови роли“, казва Дан Уейкфорд, културен коментатор и бивш главен редактор на People и Us Weekly.

„Мъжете бяха мъже и не им пукаше как изглеждат, защото бяха твърде заети да изкарват прехраната. Всеки намек за суета противоречи на техните убеждения. Отправната точка е: обличай се като баща си и носи това, което жена ти ти купи. Лошо стоящ костюм и прекалено широка червена вратовръзка печелят“.

Вие сте абонат на стандартите за красота на Мар-а-Лаго

Кристи Ноем
Кристи Ноем Източник: GettyImages

„Лицето Мар-а-Лаго“ е забелязвано сред елита на MAGA като Лора Лумър, Кристи Ноем и Мат Гец. Характеристиките му включват гладка, опъната кожа, стегнати шии, пухкави бузи и устни и постоянно повдигнати, прекалено оформени вежди.

Пластични хирурзи във Вашингтон, окръг Колумбия, съобщават за ръст на заявките за хиперфеминизирани процедури, които изобщо не се извиняват, че изглеждат коригирани.

Смятате, че бейзболните шапки са последна дума на модата

Доналд Тръмп
Доналд Тръмп Източник: GettyImages

Вие ги виждате като начин да изразите лоялност към футболния си отбор, работното си място или университет. Феновете на MAGA ги възприемат като визуален шифър за това, че си „земен“ тип.

Благодарение на Тръмп, Мъск и Робърт Ф. Кенеди-младши, това, което започна като утилитарна дреха за предпазване на очите на спортисти, вече има много конкретни политически конотации. Освен ако нямате плешиво петно – в такъв случай, продължавайте да носите такава шапка.

Източник: The Telegraph    
визия Maga неформална политика анти елитарна естетика простодушна автентичност женски стил Maga мъжки стил Maga показен лукс хиперфеминизирана красота традиционни роли бейзболни шапки
Последвайте ни
Проф. Кантарджиев за туларемията в Дупница: Това е особено опасна инфекция, пазете се от мишки

Проф. Кантарджиев за туларемията в Дупница: Това е особено опасна инфекция, пазете се от мишки

Зимни олимпийски медали 2026: Най-скъпите отличия в историята заради рекордни цени на злато и сребро

Зимни олимпийски медали 2026: Най-скъпите отличия в историята заради рекордни цени на злато и сребро

Президентът Йотова към българските олимпийци: Цяла България е с вас!

Президентът Йотова към българските олимпийци: Цяла България е с вас!

От Майкъл Джексън до Bad Bunny: Великите моменти и най-големите скандали на Super Bowl

От Майкъл Джексън до Bad Bunny: Великите моменти и най-големите скандали на Super Bowl

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Знаете ли точно колко зъба има кучето ви?

Знаете ли точно колко зъба има кучето ви?

dogsandcats.bg
<p>Голямата заблуда за трудовия стаж</p>
Ексклузивно

Голямата заблуда за трудовия стаж

Преди 8 часа
Румен Радев с остра реакция за промените в Изборния кодекс
Ексклузивно

Румен Радев с остра реакция за промените в Изборния кодекс

Преди 6 часа
Кой празнува имен ден днес
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 6 часа
Петък с две лица: От дъжд и поледици до слънце и пролетни температури
Ексклузивно

Петък с две лица: От дъжд и поледици до слънце и пролетни температури

Преди 8 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„През очите на дълголетието“ в „Темата на NOVA”

„През очите на дълголетието“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 14 минути

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Земетресение разлюля Североизточна Турция

Земетресение разлюля Североизточна Турция

Свят Преди 34 минути

За момента няма данни за пострадали хора или нанесени щети

Тръмп и Путин връщат стрелките на "Часовника на Страшния съд" до 1972 г.

Тръмп и Путин връщат стрелките на "Часовника на Страшния съд" до 1972 г.

Свят Преди 1 час

"Това изглежда като тихото начало на по-мрачна ядрена ера"

Арестуваха тийнейджър, подпалил приятел на шега: „Искаш ли да гориш?“

Арестуваха тийнейджър, подпалил приятел на шега: „Искаш ли да гориш?“

Свят Преди 1 час

Тийнейджърът е залял приятеля си с бензин, докато седи близо до огъня

Стотици излязоха на протест срещу масовите съкращения в The Washington Post

Стотици излязоха на протест срещу масовите съкращения в The Washington Post

Свят Преди 1 час

Тези съкращения не са по вина на служителите, но именно те понасят основната тежест, смятат журналисти

Георг Георгиев: Присъединяването към ОИСР е стратегически избор за бъдещето на България

Георг Георгиев: Присъединяването към ОИСР е стратегически избор за бъдещето на България

България Преди 1 час

Матиас Корман изнесе лекция на тема „България по пътя към членство в ОИСР“

Самоубийствен атентат в джамия в Исламабад уби най-малко 30 души

Самоубийствен атентат в джамия в Исламабад уби най-малко 30 души

Свят Преди 1 час

Над 130 души са ранени

"Империалистически прасета": Време е светът да бойкотира САЩ

"Империалистически прасета": Време е светът да бойкотира САЩ

Свят Преди 1 час

Глобална кампания за бойкот и изтегляне на инвестиции може да се окаже единственият ненасилствен начин да се потърси отговорност

Песков: Разговорите в Абу Даби за уреждане на конфликта в Украйна ще продължат

Песков: Разговорите в Абу Даби за уреждане на конфликта в Украйна ще продължат

Свят Преди 1 час

Киев и Москва приключиха втория етап на разговорите в четвъртък и двете страни извършиха голяма размяна на военнопленници

Снимката е илюстративна

Трагедия в Испания: Намериха мъртва 21-годишна манекенка, дъщеря на известен футболист

Свят Преди 1 час

Галсенко е дъщеря на бившия испански професионален футболист Начо Перес и Татяна Галсенко

Кой ще изиграе Стоичков?

Кой ще изиграе Стоичков?

Любопитно Преди 2 часа

Разтърсващ финал на „Вече играеш… Стоичков“ и отговор на най-очаквания въпрос – тази неделя по NOVA

Проверки на гинекологичен кабинет и в Бургас за изтекли видеозаписи

Проверки на гинекологичен кабинет и в Бургас за изтекли видеозаписи

България Преди 2 часа

Теч на кадри в сайт за възрастни вече бе засечен от кабинет в София

Мелинда разкри дали е простила на Бил Гейтс за Епстийн

Мелинда разкри дали е простила на Бил Гейтс за Епстийн

Свят Преди 2 часа

В обширно интервю за подкаста на NPR „Wild Card“, Мелинда отговори на поредица от въпроси за бившия си съпруг, с когото бяха женени 27 години

Вселената изпраща послание на 4 зодии – сред тях ли сте

Вселената изпраща послание на 4 зодии – сред тях ли сте

Любопитно Преди 2 часа

стролозите съветват да се обръща голямо внимание на събития, думи и съвпадения – те могат да дадат отговори на дългогодишни въпроси

Арестуваха учител от Пловдив за блудство с момичета, едната била негова ученичка

Арестуваха учител от Пловдив за блудство с момичета, едната била негова ученичка

България Преди 2 часа

Според разследването мъжът е изпращал порнографски материали и на малолетна

Костадинов: Спряхме масовото незаконно гласуване в Турция

Костадинов: Спряхме масовото незаконно гласуване в Турция

България Преди 2 часа

Лидерът на "Възраждане" коментира приетите промени в Изборния кодекс

Всичко от днес

От мрежата

Скритите рискове за здравето, за които всеки собственик на Малтипу трябва да знае

dogsandcats.bg

10 неща, които правите, а котката ви мрази - част 1

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Кой ще изиграе Стоичков?

Edna.bg

16 бани под един покрив? Защо домът на принц Хари и Меган предизвика толкова коментари

Edna.bg

Бляскавото сбогом на Джеси Дигинс

Gong.bg

Бивша състезателка се пусна в сайт за възрастни: Това е най-доброто ми решение!

Gong.bg

Обвиниха учител от Пловдив в блудство с момичета, едната - негова ученичка

Nova.bg

Проверяват гинекологичен кабинет и в Бургас за изтекли видеозаписи

Nova.bg