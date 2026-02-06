От туид до златни копчета: Колко MAGA е гардеробът ви

Mukga (Make the UK Great Again – „Да направим Обединеното кралство отново велико“) не звучи по същия начин, което вероятно е и причината никога да не е намерило място върху бейзболна шапка. От друга страна, бейзболните шапки така или иначе нямат особено място в британската политика.

Докато Уестминстър е елегантен и изискан, визията MAGA е умишлено неформална, отхвърля „елитния“ блясък в полза на домашни, анти-метрополитни клишета, предназначени да сигнализират простодушна автентичност. Това е политика, носена на ръкава – нейните кодове са шумни и остри като кучешка свирка, пише английското издание The Telegraph в свой модно-политически анализ.

Тези кодове са лесни за разчитане. От жените се очаква да изглеждат елегантно, бляскаво и спретнато; от мъжете – сравнително елегантно, но никога толкова лъскаво, че да не могат да запалят барбекюто в кратък срок. Докато на мъжете MAGA е позволено, дори насърчавано, да изглеждат леко разхвърляни, техните женски еквиваленти са съдени много по-строго. Това естетическо виждане беше показано в целия си блясък, когато елитът на MAGA се събра на премиерата на „Мелания“, документалния филм на Amazon за първата дама, която се състоя във Вашингтон миналата седмица.

„Жените в администрацията на Тръмп са толкова видими, че със сигурност ще повлияят на някои, но е трудно да се измери какъв е този ефект“, казва Ейми Одел, базирана в САЩ авторка на Anna: The Biography и на бюлетина за мода и култура backrow.net. „Това, което знаем, е, че някои в модния свят с готовност ги обличат или представят. Vogue Greece постави Кимбърли Гилфойл на корицата; а марки като Dior, Oscar de la Renta и Adam Lippes облякоха семейство Тръмп за инаугурацията. Те се опитват да отидат там, където са парите и погледите“.

И все пак има доказателства, че тази визия се разпространява. Тъй като модата все повече функционира като културен шифър, дори и във Великобритания, това, което носите, може да разкрие повече, отколкото възнамерявате.

А що се отнася до това доколко MAGA е вашият собствен гардероб – четете нататък, за да разберете.

Имате трайна слабост към туида

Мелания Тръмп в рокля от туид през 2017 г. Източник: GettyImages

Туидът има място във всеки женски гардероб: топъл е, класически и елегантен. Но туидът в стила MAGA е съвсем различен от плата, обичан от Коко Шанел. Той обикновено прилепва по тялото и идва в лъскави полиестерни смеси с еластичност.

Вместо да се комбинира с по-ежедневни материи, се носи от глава до пети – сако с права рокля, принцеско палто с пола. Жените MAGA – като Кристи Мълин и Кели Льофлър, които и двете носеха туидени сака на премиерата на „Мелания“ – може да си мислят, че пресъздават Джаки Кенеди, но визията стана известна като „Републиканската Барби“.

Не можете да устоите на златните копчета

Кристи Ноем със сако с много златни копчета през 2024 г. Източник: GettyImages

Като символи на богатство и ранг със силни военни внушения, логично е златните копчета да са предпочитаното закопчаване сред редиците на MAGA – украсявайки двуредни и едноредни сака, спускайки се по прави рокли, декорирайки джобове и маншети.

Любимото ви колие е разпятие

Каролайн Левит с любимото си колие - разпятие Източник: GettyImages

Останали сте невъзприемчиви към тенденцията със зодиакалните знаци и Т-образните колиета, предпочитайки да покажете привързаността си към Исус, а не към Дева, на гърдите си. Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит беше яростно критикувана заради своите забележими златни кръстове – дотолкова, че започна да ги носи по-рядко.

Смятате, че жената никога не е твърде стара за рокля в селски стил

Губернаторът на Арканзас Сара Хъкаби Сандърс Източник: GettyImages

Докато повечето жени започват да се съмняват в уместността на буфан ръкавите и набръчканите корсажи малко след 13-ия си рожден ден, за жените MAGA никога не сте твърде възрастна, за да се обличате сякаш отивате на следобеден чай.

Ключово за консервативната визия е Tuckernuck – подчертано подредената марка от Вашингтон, която се превърна в любима на водещите дами на MAGA и е специализирана във феминизирани рокли, обичани от традиционните съпруги по целия свят. Сред феновете ѝ са Уша Ванс, Каролайн Ливит и Сара Хъкаби Сандърс.

Вие сте „омъжена“ за гланца си за обемни устни

Кимбърли Гилфойл, посланик на САЩ в Гърция Източник: GettyImages

Красотата в стила MAGA е хиперфеминизирана и пълната противоположност на естествената визия. „Това е пълно усилване на чертите на лицето“, казва международният гримьор Каролайн Барнс. „Като изискан костюм и корсет: те са с включено „силно лице“ и са готови за работа. След като е нанесен в 6 сутринта, той не мърда. Но това води до доста тежък, сух вид – средно до силно покритие с фон дьо тен в прахообразен бронзов тон“.

Това не означава да се отрича функцията му. „Обичам пламенността на тези визии и не ги осъждам“, казва Барнс. „Това е грим тип броня: чрез усилване на бузите, веждите, миглите и устните, се превръщате в преувеличена, куклена версия на себе си. Но това им дава източник на сила и увереност, който им позволява да продължат с останалата част от деня“.

Обичате големите, смели дизайнерски чанти

Мелания Тръмп с една от чантите си Birkin на посещение във Великобритания по време на първия мандат на съпруга ѝ Източник: GettyImages

Тих лукс? Не, благодаря. Никога не сте разбирали защо някой би дал 6320 паунда за Margaux на The Row – какъв е смисълът, когато дори почти няма лого? Ако ще харчите сериозни пари, искате светът да го знае – точно като жените MAGA, чиито огромни, с крещящи лога, тежки метални елементи и монограми чанти често тежат повече от самите тях. Сред фаворитите са Lady Dior за 3300 паунда (Иванка Тръмп), Ophidia на Gucci за 2330 паунда (Сузи Уайлс), XXL Neverfull на Louis Vuitton за 1470 паунда (Каролайн Ливит) и Birkin на Hermès с цена при запитване (Мелания Тръмп). Политическият съветник Алина Хаба носеше своята Birkin на премиерата на „Мелания“.

„Модата навлиза в нова ера на разточителство, в която богатите хора може да се страхуват по-малко да изглеждат богати, правейки рязък разрив с тенденцията на скритото богатство от по-ранната част на десетилетието“, казва Ейми Одел.

Костюмите ви никога не изглеждат добре скроени

Доналд Тръмп Източник: GettyImages

Той твърди, че носи костюми Brioni, но ако това е вярно, тези на Тръмп не са добра реклама за прочутата италианска марка. Смачкани, обемни и безформени, те не правят това, което един скъп костюм трябва да прави. Вместо това изглеждат като добавени в последния момент – и точно това е целта.

„Етосът на MAGA е изцяло свързан с връщане към традиционните американски ценности, а това означава връщане към време на традиционни мъжки полови роли“, казва Дан Уейкфорд, културен коментатор и бивш главен редактор на People и Us Weekly.

„Мъжете бяха мъже и не им пукаше как изглеждат, защото бяха твърде заети да изкарват прехраната. Всеки намек за суета противоречи на техните убеждения. Отправната точка е: обличай се като баща си и носи това, което жена ти ти купи. Лошо стоящ костюм и прекалено широка червена вратовръзка печелят“.

Вие сте абонат на стандартите за красота на Мар-а-Лаго

Кристи Ноем Източник: GettyImages

„Лицето Мар-а-Лаго“ е забелязвано сред елита на MAGA като Лора Лумър, Кристи Ноем и Мат Гец. Характеристиките му включват гладка, опъната кожа, стегнати шии, пухкави бузи и устни и постоянно повдигнати, прекалено оформени вежди.

Пластични хирурзи във Вашингтон, окръг Колумбия, съобщават за ръст на заявките за хиперфеминизирани процедури, които изобщо не се извиняват, че изглеждат коригирани.

Смятате, че бейзболните шапки са последна дума на модата

Доналд Тръмп Източник: GettyImages

Вие ги виждате като начин да изразите лоялност към футболния си отбор, работното си място или университет. Феновете на MAGA ги възприемат като визуален шифър за това, че си „земен“ тип.

Благодарение на Тръмп, Мъск и Робърт Ф. Кенеди-младши, това, което започна като утилитарна дреха за предпазване на очите на спортисти, вече има много конкретни политически конотации. Освен ако нямате плешиво петно – в такъв случай, продължавайте да носите такава шапка.