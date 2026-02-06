България

В козметичните студия са позволени камери само на входа и на касата

От Асоциацията на козметиците в България изразиха в отворено писмо до медиите своето сериозно безпокойство

6 февруари 2026, 15:01
В козметичните студия са позволени камери само на входа и на касата
Източник: iStock

К амери могат да се поставят пред входа и на касата в козметичните студиа, каза пред БТА Диана Петрова, председател на Асоциацията на козметиците в България. По думите ѝ собственикът на козметичното студио трябва да знае, както и да изиска от охранителната фирма на кои места да бъдат монтирани камерите.

Петрова допълни, че когато работещ в козметично студио напусне, трябва да му бъдат отнети правата за достъп до базата данни със снимки на клиенти, ако има снимки, направени преди и след определена процедура.

Козметичните студиа, от които са „изтекли“ снимки към сайтове за възрастни, не са членове на асоциацията, каза още Петрова.

Вероятно около пет хиляди козметици в страната практикуват тази професия, а в асоциацията членуват 120, допълни тя.  

От Асоциацията на козметиците в България изразиха в отворено писмо до медиите своето сериозно безпокойство заради публично разпространената информация за изтичане на видеоматериали с клиенти от козметични обекти. Подобни случаи засягат пряко доверието в целия бранш и правото на личен живот и защита на личните данни на потребителите. Козметичните салони функционират като независими частни търговски субекти. Съгласно законодателството на Република България и Регламент (ЕС), цялата юридическа и морална отговорност за законосъобразността на видеонаблюдението, неговия обхват и сигурността на записите се носи персонално от администратора на данните - управителя или собственика на съответното дружество. Като браншова организация, АКБ не разполага с контролни функции и не може да носи отговорност за индивидуалните решения и оперативни действия на частни обекти, които са извън нейните управленски правомощия.

След козметично студио - жена се видя в порнографски сайт

Членовете на асоциацията са своевременно информирани за законовите изисквания и високите етични стандарти на професията. Членството в професионална организация често е гарант за споделяне на добри практики и по-висока ангажираност към сигурността на клиента, което контрастира със случаи на неинформираност или небрежност в обекти, функциониращи извън професионалната общност.

Видеонаблюдението е абсолютно недопустимо в зони с високо ниво на очакване за лична неприкосновеност - процедурни и терапевтични кабинети, съблекални и санитарни помещения, зони, в които клиентите са частично или напълно разголени, се посочва в позицията.

Прокуратурата и ГДБОП разследват порнографските клипове от козметичен салон в Бургас

Регистри на фризьорски и бръснарски салони, масажни и козметични студиа, както и дейностите, които се извършват в тях, адрес, отговорни лица, данни за съдебната регистрация на обекта и др., са публикувани на интернет страниците на регионалните здравни инспекции.

Източник: БТА, Десислава Пеева    
Видеонаблюдение Козметични студиа
Последвайте ни
Борисов: Йотова незабавно да назначи служебен премиер

Борисов: Йотова незабавно да назначи служебен премиер

Полицията провери къща, свързана с Ивайло Калушев

Полицията провери къща, свързана с Ивайло Калушев

Много странен скандал разтърси Олимпийските игри

Много странен скандал разтърси Олимпийските игри

Проф. Кантарджиев за туларемията в Дупница: Това е особено опасна инфекция, пазете се от мишки

Проф. Кантарджиев за туларемията в Дупница: Това е особено опасна инфекция, пазете се от мишки

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Бурбул и Кане Корсо: Прилики и разлики

Бурбул и Кане Корсо: Прилики и разлики

dogsandcats.bg
<p>Голямата заблуда за трудовия стаж</p>
Ексклузивно

Голямата заблуда за трудовия стаж

Преди 9 часа
Румен Радев с остра реакция за промените в Изборния кодекс
Ексклузивно

Румен Радев с остра реакция за промените в Изборния кодекс

Преди 8 часа
Кой празнува имен ден днес
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 8 часа
Петък с две лица: От дъжд и поледици до слънце и пролетни температури
Ексклузивно

Петък с две лица: От дъжд и поледици до слънце и пролетни температури

Преди 10 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мъж е обвинен, че е планирал убийство на служител на Тръмп заради "Проект 2025"

Мъж е обвинен, че е планирал убийство на служител на Тръмп заради "Проект 2025"

Свят Преди 28 минути

Демарко е бил задържан на 16 януари от полицията на окръг Арлингтън и е изправен пред множество щатски обвинения

Древната кралица воин, която обезглави кралят на Персия

Древната кралица воин, която обезглави кралят на Персия

Любопитно Преди 40 минути

През шести век пр.н.е. царица Томирис управлявала земите на север от Персия и източно от Каспийско море и според легендите убила Кир Велики, крал на Персия

Земетресение разлюля Североизточна Турция

Земетресение разлюля Североизточна Турция

Свят Преди 2 часа

За момента няма данни за пострадали хора или нанесени щети

От туид до златни копчета: Колко MAGA е гардеробът ви

От туид до златни копчета: Колко MAGA е гардеробът ви

Любопитно Преди 2 часа

<p>ЕС иска радикални промени в TikTok, ето какви</p>

ЕС нареди на TikTok да промени пристрастяващия си дизайн - заплашват го глоби до 6% от приходите

Свят Преди 2 часа

Европейската комисия изисква промени във функциите на приложението като безкрайно скролване и автоматично възпроизвеждане, за да защити психичното здраве на потребителите, особено на непълнолетните

От Майкъл Джексън до Bad Bunny: Великите моменти и най-големите скандали на Super Bowl

От Майкъл Джексън до Bad Bunny: Великите моменти и най-големите скандали на Super Bowl

Свят Преди 2 часа

От Майкъл Джексън до Bad Bunny: Как 15 минути и 0 долара хонорар превърнаха Super Bowl в най-скъпото шоу на планетата. От 1986 г. до днес – легендарни изпълнения, исторически скандали и икономика за милиарди в една неделя!

От Австралия до Европа: Все повече страни ограничават достъпа на деца до социалните мрежи

От Австралия до Европа: Все повече страни ограничават достъпа на деца до социалните мрежи

Свят Преди 2 часа

Обезвредиха ръчна граната в село край Плевен

Обезвредиха ръчна граната в село край Плевен

България Преди 2 часа

Тръмп и Путин връщат стрелките на "Часовника на Страшния съд" до 1972 г.

Тръмп и Путин връщат стрелките на "Часовника на Страшния съд" до 1972 г.

Свят Преди 2 часа

"Това изглежда като тихото начало на по-мрачна ядрена ера"

Арестуваха тийнейджър, подпалил приятел на шега: „Искаш ли да гориш?“

Арестуваха тийнейджър, подпалил приятел на шега: „Искаш ли да гориш?“

Свят Преди 2 часа

Тийнейджърът е залял приятеля си с бензин, докато седи близо до огъня

Стотици излязоха на протест срещу масовите съкращения в The Washington Post

Стотици излязоха на протест срещу масовите съкращения в The Washington Post

Свят Преди 2 часа

Тези съкращения не са по вина на служителите, но именно те понасят основната тежест, смятат журналисти

Георг Георгиев: Присъединяването към ОИСР е стратегически избор за бъдещето на България

Георг Георгиев: Присъединяването към ОИСР е стратегически избор за бъдещето на България

България Преди 3 часа

Матиас Корман изнесе лекция на тема „България по пътя към членство в ОИСР“

Самоубийствен атентат в джамия в Исламабад уби най-малко 30 души

Самоубийствен атентат в джамия в Исламабад уби най-малко 30 души

Свят Преди 3 часа

Над 130 души са ранени

<p>Ще влезе ли Япония във война заради Тайван? Съдбовният избор на Токио на 8 февруари</p>

Ключови парламентарни избори в Япония – накъде ще поеме Страната на изгряващото слънце

Свят Преди 3 часа

Управляващата коалиция най-вероятно ще постигне убедителна победа на предстоящия вот, прогнозират социолозите

Песков: Разговорите в Абу Даби за уреждане на конфликта в Украйна ще продължат

Песков: Разговорите в Абу Даби за уреждане на конфликта в Украйна ще продължат

Свят Преди 3 часа

Киев и Москва приключиха втория етап на разговорите в четвъртък и двете страни извършиха голяма размяна на военнопленници

"Империалистически прасета": Време е светът да бойкотира САЩ

"Империалистически прасета": Време е светът да бойкотира САЩ

Свят Преди 3 часа

Глобална кампания за бойкот и изтегляне на инвестиции може да се окаже единственият ненасилствен начин да се потърси отговорност

Всичко от днес

От мрежата

Американски стафордширски териер и Питбул: По какво се различават?

dogsandcats.bg

Скритите рискове за здравето, за които всеки собственик на Малтипу трябва да знае

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Романтичният воаяж на Ненчо Балабанов – море, шампанско и още нещо. Ето къде заведе любимата си

Edna.bg

Кой ще изиграе Стоичков?

Edna.bg

Кишишев: Лудогорец ще е шампион, Левски - втори

Gong.bg

Ботев Пловдив се размина със звездата на Спартак Варна

Gong.bg

Мъж, станал баща, без да знае, осъди болницата, откраднала биологичния му материал

Nova.bg

Полицията e проверила къща, свързвана с Ивайло Калушев (СНИМКИ)

Nova.bg