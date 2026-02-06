В козметичните студия са позволени камери само на входа и на касата

К амери могат да се поставят пред входа и на касата в козметичните студиа, каза пред БТА Диана Петрова, председател на Асоциацията на козметиците в България. По думите ѝ собственикът на козметичното студио трябва да знае, както и да изиска от охранителната фирма на кои места да бъдат монтирани камерите.

Петрова допълни, че когато работещ в козметично студио напусне, трябва да му бъдат отнети правата за достъп до базата данни със снимки на клиенти, ако има снимки, направени преди и след определена процедура.

Козметичните студиа, от които са „изтекли“ снимки към сайтове за възрастни, не са членове на асоциацията, каза още Петрова.

Вероятно около пет хиляди козметици в страната практикуват тази професия, а в асоциацията членуват 120, допълни тя.

От Асоциацията на козметиците в България изразиха в отворено писмо до медиите своето сериозно безпокойство заради публично разпространената информация за изтичане на видеоматериали с клиенти от козметични обекти. Подобни случаи засягат пряко доверието в целия бранш и правото на личен живот и защита на личните данни на потребителите. Козметичните салони функционират като независими частни търговски субекти. Съгласно законодателството на Република България и Регламент (ЕС), цялата юридическа и морална отговорност за законосъобразността на видеонаблюдението, неговия обхват и сигурността на записите се носи персонално от администратора на данните - управителя или собственика на съответното дружество. Като браншова организация, АКБ не разполага с контролни функции и не може да носи отговорност за индивидуалните решения и оперативни действия на частни обекти, които са извън нейните управленски правомощия.

Членовете на асоциацията са своевременно информирани за законовите изисквания и високите етични стандарти на професията. Членството в професионална организация често е гарант за споделяне на добри практики и по-висока ангажираност към сигурността на клиента, което контрастира със случаи на неинформираност или небрежност в обекти, функциониращи извън професионалната общност.

Видеонаблюдението е абсолютно недопустимо в зони с високо ниво на очакване за лична неприкосновеност - процедурни и терапевтични кабинети, съблекални и санитарни помещения, зони, в които клиентите са частично или напълно разголени, се посочва в позицията.

Регистри на фризьорски и бръснарски салони, масажни и козметични студиа, както и дейностите, които се извършват в тях, адрес, отговорни лица, данни за съдебната регистрация на обекта и др., са публикувани на интернет страниците на регионалните здравни инспекции.