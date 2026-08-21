Гениален ход срещу фалита: Футболен клуб събра 1000 спонсора върху една фланелка

Перуанският футболен отбор Депортиво Мунисипало представи новата си, уникална фланелка, на която са изобразени точно хиляда различни спонсора. Клубът, базиран в столицата Лима, е един от най-историческите в страната и е печелил националното първенство четири пъти.
В момента обаче тимът играе в трета дивизия и е изправен пред сериозни финансови проблеми. След като загуби основния си спонсор, клубът реши да стартира новаторска кампания. Като част от нея той преобрази фланелката си с пикселна мрежа, състояща се от хиляда малки черно-бели квадратчета.
Всеки от тези квадрати представлява рекламно пространство за малък бизнес, разположен в района на Лима, като така кампанията превърна фланелката в истинска платформа за групово финансиране.