Гениален ход срещу фалита: Футболен клуб събра 1000 спонсора върху една фланелка

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Перуанският футболен отбор Депортиво Мунисипало представи новата си, уникална фланелка, на която са изобразени точно хиляда различни спонсора. Клубът, базиран в столицата Лима, е един от най-историческите в страната и е печелил националното първенство четири пъти.

В момента обаче тимът играе в трета дивизия и е изправен пред сериозни финансови проблеми. След като загуби основния си спонсор, клубът реши да стартира новаторска кампания. Като част от нея той преобрази фланелката си с пикселна мрежа, състояща се от хиляда малки черно-бели квадратчета.

Всеки от тези квадрати представлява рекламно пространство за малък бизнес, разположен в района на Лима, като така кампанията превърна фланелката в истинска платформа за групово финансиране.