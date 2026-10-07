Свят

Тръмп за чумата: Русия казва, че ситуацията е под контрол

Тръмп: Днес е рожденият ден на Владимир Путин

Николай Киров Николай Киров

7 октомври 2026, 22:55
Тръмп за чумата: Русия казва, че ситуацията е под контрол
Източник: EPA/БГНЕС

А мериканският президент Доналд Тръмп заяви днес, че не смята, че смъртният случай в руската Иркутска област е в резултат от разработване на биологично оръжие, предаде „Ройтерс“.

„Не мислим така“, заяви Тръмп пред репортери, отговаряйки на журналистически въпрос дали смъртта на лаборантката в Русия е била в резултат на биологично оръжие.

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Лаборантката работеше в изследователския Институт за борба с чумата, намиращ се в руската Иркустска област.

„Ще разберем съвсем скоро, но не мислим, че става дума за инцидент, свързан с химическо оръжие“, заяви Тръмп, цитиран от „Франс прес“.

„Те казват, че ситуацията е напълно под контрол“, допълни Тръмп, визирайки твърденията на руски представители.

Тръмп ще разговаря с Путин за евентуалния случай на чума в Русия

По руската тема Тръмп заяви още, че телефонният му разговор с президента на Русия Владимир Путин е подготвен, като спомена и рождения ден на руския държавен глава.

„Подготвен е телефонен разговор. Днес е рожденият му ден. Днес е рожденият ден на Владимир Путин“, добави президентът на САЩ.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Габриела Големанска, Виктор Турмаков    
Доналд Тръмп Владимир Путин Русия
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