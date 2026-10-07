Затягат контрола върху ловните билети и незаконния лов

М инистерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча.

Предлаганите изменения са насочени към намаляване на административната тежест за ловците и кандидат-ловците, улесняване на процедурите и повишаване на ефективността на контрола срещу нарушенията и незаконното ловуване.

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Със законопроекта се създава възможност лицата, които не са издържали изпита за придобиване право на лов или не са успели да се явят на определената дата по уважителни причини, да могат да се явят повторно на друга дата в рамките на същата календарна година.

Предвижда се и улеснение при заверката на ловните билети. Ловците ще могат сами да извършват заверката по електронен път или чрез съответното ловно сдружение, като се запазва и съществуващата възможност тя да бъде извършвана в държавните горски и ловни стопанства.

С промените се усъвършенства и административнонаказателната рамка на закона. Създава се възможност за налагане на санкции и при други нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча и правилника за прилагането на закона, за които до момента не е предвидена изрична административнонаказателна разпоредба.

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Очаква се прилагането на новите правила да улесни упражняването на правото на лов, да подобри превенцията и контрола върху незаконните дейности и да допринесе за по-доброто управление и опазване на дивечовите ресурси в страната.