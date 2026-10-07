Незрящият ултрамаратонец Виктор Асенов покори Витоша по трасетата на трите неработещи лифта

Незрящият планински ултрамаратонец Виктор Асенов изпълни поредното си голямо предизвикателство в Световния ден на туризма - 27 септември. Той се изкачи последователно по трасетата под трите неработещи лифта, свързващи София с Витоша.

Асенов стартира в 07:53 ч. сутринта от долната станция на Симеоновския лифт и завърши на Копитото по залез слънце в 19:10 ч. За това време той измина близо 40 км с около 3000 метра положителна денивелация. Маршрутът му включваше качване до хижа „Алеко“, слизане до Драгалевци, повторно изкачване до хижа „Алеко“ под Драгалевския лифт, преминаване покрай връх Камен дел, слизане до Княжево и финално качване от долната станция на Княжевския лифт до Копитото.

През март 2025 г. Асенов стана първият незрящ атлет в света, съпоставил се с предизвикателството Everesting, след като се качи 19 пъти поред от хижа „Алеко“ до Черни връх на сняг за 46 часа без сън в подкрепа на училището за кучета водачи. По-рано той впечатли и организаторите на Giro d'Italia, след като измина 9 км с велосипед напълно самостоятелно в центъра на София.