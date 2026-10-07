И Босна и Херцеговина спира българската БЦЖ ваксина

И нститутът за обществено здраве на Федерация Босна и Херцеговина временно спря от вчера, 6 октомври, разпространението на БЦЖ ваксина на български производител и препоръча временно преустановяване на прилагането ѝ, съобщиха от института, цитиран от регионалната телевизия Ен1.

Мярката е предприета след информация за съобщени нежелани реакции след имунизация в Хърватия и е определена като превантивна, докато тече допълнително разследване, уточниява телевизията. От института подчертават, че решението е продиктувано от необходимостта да бъде гарантирана безопасността на ваксинираните и да бъде оценена цялата налична информация.

Хърватия и в РСМ спряха имунизациите с българска БЦЖ

БЦЖ ваксината на българския производител за имунизация „Бул Био – Национален център по заразни и паразитни болести“ ЕАД срещу туберкулоза се прилага във Федерация Босна и Херцеговина от 2019 г., припомня Ен1. От института посочват, че през този период не са получавали съобщения за сериозни нежелани реакции след нейното прилагане.

Мярката не е свързана със съобщени сериозни нежелани реакции във Федерация Босна и Херцеговина, а е предприета след информацията от Хърватия, се казва още в съобщението.

След приключването на разследването институтът ще направи допълнителни препоръки относно продължаването на имунизационната програма. От института заявиха още, че обществеността и медиите ще бъдат своевременно информирани за резултатите от разследването, допълнителните препоръки и последващото прилагане на ваксината.

Два от четирите сигнала в Хърватия са за десетократно по-висока доза БЦЖ ваксина



На 6 октомври хърватската Агенция по лекарствата и медицинските изделия (ХАЛМЕД) временно спря разпространението и употребата на БЦЖ ваксината на българския производител заради четири съобщения за съмнения за остеит/остеомиелит при малки деца, като започна извънредна проверка на препарата, припомня ХИНА.

В българското министерство на здравеопазването, „Бул Био – Национален център по заразни и паразитни болести“ ЕАД и Изпълнителната агенция по лекарствата не е постъпвала официална информация от властите в Хърватия и Северна Македония във връзка с българската БЦЖ ваксина, каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова. По думите й в „Бул Био“ е извършена проверка по четири сигнала от Хърватия, но те не са потвърдени.

По-рано днес Министерството на здравеопазването в София съобщи, че по четирите сигнала в Хърватия данните не доказват проблем с качеството на ваксината. В два от тях е записано, че е поставена доза десет пъти по-висока от предписаната в продуктовата информация. Връзка с ваксината впоследствие е отхвърлена връзката при третия сигнал, а четвъртият случай се отнася до ваксинация през 2024 г., като при изследване на костна тъкан е установено наличие на Mycobacterium bovis BCG.