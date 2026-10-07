България

Променят сроковете за "Гражданска отговорност“

Текстовете бяха внесени от Стефан Белчев от "Прогресивна България“

Николай Киров Николай Киров

7 октомври 2026, 20:00
Променят сроковете за "Гражданска отговорност“
Източник: Георги Димитров/Vesti.bg

П ромени в Кодека за застраховането, които предвиждат застрахователите у нас да имат задължението да предлагат застраховка "Гражданска отговорност“ за срок по-кратък от 1 година, но не по-малък от 30 дни за определени превозни средства, включително мотоциклети и кемпери, одобри Комисията по икономическа политика, инвестиции и индустрия към парламента, предава БНР.

Тези текстове бяха внесени от Стефан Белчев от "Прогресивна България“ и група народни представители между първо и второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането. Застрахователите ще имат задължението да предлагат застраховки "Гражданска отговорност“ със съкратен срок за превозни средства с временна или транзитна регистрация – за срока на валидност на регистрацията, за бавнодвижещи се пътни превозни средства, за самоходни машини, за моторни превозни средства от категория L по смисъла на Закона за движението по пътищата, където влизат мотоциклетите, както и за къмпинг-ремаркета или къмпинг-автомобили.

Месечна „Гражданска отговорност“ за мотори и кемпери – застрахователите ще са длъжни да я предлагат

В отговор на въпрос на Мартин Димитров от "Демократична България“ дали застрахователите имат готовност да предлагат подобни застраховки "Гражданска отговорност“, Пламен Данаилов, заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор“, отговори, че всички застрахователи трябва да отговорят на изискването в дена на обнародването на промените в закона в Държавен вестник.

Застрахователите, които не сторят това, ще носят отговорност и ще подлежат на санкции, добави той, като се ангажира, че КФН ще изпрати писмо до застрахователните дружества с новите изисквания, отчитайки, че така или иначе те вече са наясно с предстоящите промени в закона.

Приетите на второ четене промени в Кодекса за застраховането засягат и действащата уредба относно Гаранционния фонд. Промените целят да се прецизират правилата за финансовата обезпеченост и управлението на фондовете, управлявани от Гаранционния фонд, както и да се създадат по-добри условия за поддържане на тяхната ликвидност и платежоспособност.

Една от основните промени предвижда КФН да може да взема решение за осигуряване на средства при недостиг във фондовете и по собствена инициатива, а не само по предложение на Управителния съвет на Гаранционния фонд. Целта е да се осигури по-бърза реакция при необходимост от допълнително финансиране.

Нови правила за "Гражданска отговорност" минаха на първо четене

Прецизират се и правилата за вноските на застрахователите, като се разграничават авансовите и допълнителните вноски и се определя по-ясна база за изчисляване на авансовите плащания. Предвижда се КФН да може да определя различен срок за възстановяване на надвнесени авансови суми.

С измененията се урежда и възможността Гаранционният фонд чрез Обезпечителния фонд да извършва плащания вместо Националното бюро на българските автомобилни застрахователи при отнет лиценз на застраховател. Става дума за обезщетения за вреди, лихви и разноски по застрахователни претенции, както и за определени такси. Гаранционният фонд ще трябва да извърши плащането в срок до седем дни от уведомяването.

Предвиждат се и възможности за по-ефективно трансгранично сътрудничество между Гаранционния фонд и аналогични органи, национални бюра и компенсационни органи в други държави от ЕС.

Редактор: Николай Киров
Източник: БНР    
Кодекс за застраховането Гражданска отговорност
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