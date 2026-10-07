България

Пожар затвори главния път към Плевен

Три пожарни екипа гасят пожара край Плевен

Николай Киров Николай Киров

7 октомври 2026, 20:05
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В ременно е ограничено движението при 86-и км по път I-3 в района на Плевен поради горяща суха тревиста маса и силно задимяване на пътното платно, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Тежкотоварните автомобили над 12 тона изчакват на място, а леките се пренасочват по обходен маршрут през град Плевен. Шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост, приканват от АПИ.

Голям пожар временно затвори Подбалканския път край Сливен

Три пожарни екипа гасят пожара край Плевен, разразил се в близост до главния път София – Русе, каза пред БТА директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Плевен комисар Станислав Атанасов. 

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По първоначална информация пожарът е в сухи треви или стърнища. Надявам се скоро ситуацията да се овладее, създадени са условия за това, допълни комисар Атанасов. Той каза още, че е в комуникация с областния управител, директора на полицията в Плевен, разговарял е с директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите, откъдето са уверили, че станцията в района не отчита замърсяване на въздуха. 

Редактор: Николай Киров
пожар Плевен
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