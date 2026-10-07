Парите ни

Без гъвкав отпуск за бащите: 15-те дни остават само наведнъж след изписването на бебето

Социалната комисия в парламента отхвърли с един глас разлика предложението бащите да ползват отпуска на части през първата година на детето

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

7 октомври 2026, 17:21
Без гъвкав отпуск за бащите: 15-те дни остават само наведнъж след изписването на бебето
Източник: istock

Комисията по труда, демографската и социалната политика в парламента отхвърли на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, който предвиждаше по-голяма гъвкавост при ползването на отпуска по бащинство. Законопроектът е внесен от Венко Сабрутев („Продължаваме промяната“) и група народни представители, съобщи БТА.

Предложението беше 15-дневният отпуск по бащинство да се използва според нуждите на семейството – наведнъж или на части в рамките на първата година от раждането. С това щеше да отпадне изискването отпускът да се ползва наведнъж след изписването на детето от лечебното заведение.

Законопроектът беше отхвърлен с 9 гласа „против“, 8 „за“ и 3 „въздържали се“.

Вносителят: Бащата да помага, когато семейството има нужда

Според Венко Сабрутев тази гъвкавост е необходима, за да може бащата да окаже подкрепа на майката тогава, когато семейството има нужда от нея.

Социалното министерство е против

Социалният министър Наталия Ефремова заяви, че ресорното министерство не подкрепя предложението. Тя обясни, че според действащото законодателство отпускът е 15 дни и се ползва задължително от датата на изписване на детето.

По думите ѝ това е така, защото се отчита, че в първите дни е важно бащата да осъществи най-пряката връзка с новороденото. Ефремова посочи още, че ако отпускът започне да се ползва на части, може да се стигне до ситуация, в която работодателят по-лесно да откаже да го разреши.

Как се позиционираха партиите

Илияна Жекова заяви, че ГЕРБ-СДС подкрепя предложението, като между първо и второ четене текстовете могат да бъдат прецизирани, за да не създават различни тълкувания.

Мирена Гуглева-Иванова от „Прогресивна България“ коментира, че предложенията в законопроекта трябва да са добре обмислени. Депутати от партията посочиха, че с приемането му може да се промени философията на отпуска по бащинство.

Айтен Сабри заяви, че ДПС ще подкрепи законопроекта. В подкрепа се изказа и Георги Георгиев от „Възраждане“.

Стела Николова („Демократична България“) смята, че текстът може да бъде прецизиран, за да се избегне възможността работодателят да откаже този вид отпуск. От ДБ подкрепят законопроекта.

Бизнесът и синдикатите – на различни позиции

Мария Минчева от Българската стопанска камара изрази мнение, че действащата уредба е добра.

Вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов заяви подкрепа за законопроекта.

Редактор: Маргарита Костадинова
Източник: БТА    
отпуск по бащинство Кодекс на труда законопроект парламент социална политика Венко Сабрутев гъвкавост работодатели синдикати семейна политика
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Йотова обяви, че България ще поиска помощ от НАТО, но няма да задейства Член 4

Йотова обяви, че България ще поиска помощ от НАТО, но няма да задейства Член 4

Русия отрече ударените край България кораби да са били нейни цели

Русия отрече ударените край България кораби да са били нейни цели

Радев след КСНС: Моята работа не е да репликирам Зеленски, а да установявам истината

Радев след КСНС: Моята работа не е да репликирам Зеленски, а да установявам истината

Лекар разкри какво си спомня Криста Пайк след неуспешната екзекуция

Лекар разкри какво си спомня Криста Пайк след неуспешната екзекуция

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

biss.bg
Германия одобри 100 000 семейства за субсидии за EV

Германия одобри 100 000 семейства за субсидии за EV

carmarket.bg
Прекратиха спасителната операция в Черно море: Няма следа от моряците от потъналия кораб
Ексклузивно

Прекратиха спасителната операция в Черно море: Няма следа от моряците от потъналия кораб

Преди 12 часа
След неуспешната екзекуция: Криста Пайк е в съзнание и говори
Ексклузивно

След неуспешната екзекуция: Криста Пайк е в съзнание и говори

Преди 12 часа
<p>Два от четирите сигнала в Хърватия са за десетократно по-висока доза БЦЖ ваксина</p>
Ексклузивно

Два от четирите сигнала в Хърватия са за десетократно по-висока доза БЦЖ ваксина

Преди 9 часа
КСНС при президента Илияна Йотова завърши без съгласие
Ексклузивно

КСНС при президента Илияна Йотова завърши без съгласие

Преди 11 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Предлагат ордени за трима, допринесли за връщането на останките на цар Самуил

Предлагат ордени за трима, допринесли за връщането на останките на цар Самуил

България Преди 1 час

Проф. д-р Людмил Вагалински и доц. д-р Бони Петрунова са предложени за орден „Св. св. Кирил и Методий“

България купува нови ракетни комплекси

България купува нови ракетни комплекси

България Преди 1 час

Министерският съвет прие и Решение за приемане на актуализиран Национален план за противодействие на тероризма

Ердоган и Путин обсъдиха въпроса с Черно море

Ердоган и Путин обсъдиха въпроса с Черно море

Свят Преди 2 часа

Ердоган поздрави Путин и за рождения му ден

Месечна „Гражданска отговорност“ за мотори и кемпери – застрахователите ще са длъжни да я предлагат

Месечна „Гражданска отговорност“ за мотори и кемпери – застрахователите ще са длъжни да я предлагат

Парите ни Преди 2 часа

Икономическата комисия в парламента одобри застраховката да може да се сключва за минимум 30 дни вместо за цяла година

Президентът на Русия Владимир Путин

Путин на 74: Подаръкът, който Русия не може да си позволи - дълъг живот

Свят Преди 2 часа

Данните на ООН и „Росстат“ показват значителна разлика между живота на руските мъже и жените

<p>Обезвредиха изоставен куфар пред Президентството, докато тече КСНС</p>

Обезвредиха изоставен куфар пред Президентството

България Преди 3 часа

Инцидентът се случи по време на заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност

Мицкоски обяви как ще влезе в ЕС без да признае българите

Мицкоски обяви как ще влезе в ЕС без да признае българите

Свят Преди 3 часа

Утре ще има двустранна среща между македонския и българския външни министри

Заплетена битка за неприкосновеност противопоставя Канарите, Ураганите и Вулканите в “Игри на волята”

Заплетена битка за неприкосновеност противопоставя Канарите, Ураганите и Вулканите в “Игри на волята”

Любопитно Преди 3 часа

Кой от Червените ще бъде изпратен в изгнание на Блатото?

Кораб се блъсна в историческа вила в Истанбул

Кораб се блъсна в историческа вила в Истанбул

Свят Преди 3 часа

В резултат на сблъсъка са нанесени сериозни материални щети

Двама учени спечелиха Нобел по химия за решаването на вековна загадка

Двама учени спечелиха Нобел по химия за решаването на вековна загадка

Любопитно Преди 3 часа

Изследователите Анри Б. Каган и Кенсо Соаи откриват как природата изключително създава правилната версия на дадена молекула – вместо нейния огледален образ

Пътнически автобус се обърна край Асен, много ранени

Пътнически автобус се обърна край Асен, много ранени

България Преди 4 часа

При теста на шофьора дрегерът е отчел 0,12 промила

Стресът на работа струва на Европа 620 млрд. евро годишно

Стресът на работа струва на Европа 620 млрд. евро годишно

Парите ни Преди 4 часа

Европейският парламент подкрепи призива на синдикатите за обвързващо законодателство на ЕС срещу психосоциалните рискове

Над 16 млн. европейци работят, но живеят в бедност

Над 16 млн. европейци работят, но живеят в бедност

Парите ни Преди 4 часа

Синдикатите искат задължителни правила за качествени работни места

Много ранени след нападение с нож в училище в Полша

Много ранени след нападение с нож в училище в Полша

Свят Преди 4 часа

Сред пострадалите има ученици и учители

Пожар избухна в склад с опасни материали край Белград

Пожар избухна в склад с опасни материали край Белград

Свят Преди 4 часа

МВР на Сърбия призова хората да затворят прозорците и да избягват престой на открито

България за втори път поема командването на Противоминната група в Черно море

България за втори път поема командването на Противоминната група в Черно море

България Преди 4 часа

Официалното начало на операцията бe дадено с церемония по изпращането на корабите от Морската гара във Варна

Всичко от днес

От мрежата

Осиновяването на куче: От емоция до осъзнат избор

dogsandcats.bg

10 мита за Ротвайлерите, в които много хора все още вярват

dogsandcats.bg
1

Почти 30 градуса в следващите дни

sinoptik.bg
1

По стъпките на древните карийци

sinoptik.bg

Тялото изневерява последно

Edna.bg

Щипка късмет: Жената на Наум Шопов в последния миг намерила рокля за червения килим във Венеция

Edna.bg

Йотова след КСНС: България предлага мораториум върху бойните действия в Черно море и повече антидрон системи за наблюдение

Nova.bg

Румен Радев: Няма непосредствена заплаха за националната сигурност, но има рискове

Nova.bg