Без гъвкав отпуск за бащите: 15-те дни остават само наведнъж след изписването на бебето

Комисията по труда, демографската и социалната политика в парламента отхвърли на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, който предвиждаше по-голяма гъвкавост при ползването на отпуска по бащинство. Законопроектът е внесен от Венко Сабрутев („Продължаваме промяната“) и група народни представители, съобщи БТА.

Предложението беше 15-дневният отпуск по бащинство да се използва според нуждите на семейството – наведнъж или на части в рамките на първата година от раждането. С това щеше да отпадне изискването отпускът да се ползва наведнъж след изписването на детето от лечебното заведение.

Законопроектът беше отхвърлен с 9 гласа „против“, 8 „за“ и 3 „въздържали се“.

Вносителят: Бащата да помага, когато семейството има нужда

Според Венко Сабрутев тази гъвкавост е необходима, за да може бащата да окаже подкрепа на майката тогава, когато семейството има нужда от нея.

Социалното министерство е против

Социалният министър Наталия Ефремова заяви, че ресорното министерство не подкрепя предложението. Тя обясни, че според действащото законодателство отпускът е 15 дни и се ползва задължително от датата на изписване на детето.

По думите ѝ това е така, защото се отчита, че в първите дни е важно бащата да осъществи най-пряката връзка с новороденото. Ефремова посочи още, че ако отпускът започне да се ползва на части, може да се стигне до ситуация, в която работодателят по-лесно да откаже да го разреши.

Как се позиционираха партиите

Илияна Жекова заяви, че ГЕРБ-СДС подкрепя предложението, като между първо и второ четене текстовете могат да бъдат прецизирани, за да не създават различни тълкувания.

Мирена Гуглева-Иванова от „Прогресивна България“ коментира, че предложенията в законопроекта трябва да са добре обмислени. Депутати от партията посочиха, че с приемането му може да се промени философията на отпуска по бащинство.

Айтен Сабри заяви, че ДПС ще подкрепи законопроекта. В подкрепа се изказа и Георги Георгиев от „Възраждане“.

Стела Николова („Демократична България“) смята, че текстът може да бъде прецизиран, за да се избегне възможността работодателят да откаже този вид отпуск. От ДБ подкрепят законопроекта.

Бизнесът и синдикатите – на различни позиции

Мария Минчева от Българската стопанска камара изрази мнение, че действащата уредба е добра.

Вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов заяви подкрепа за законопроекта.