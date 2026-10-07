България

Русия отрече ударените край България кораби да са били нейни цели

От посолството на Русия призовават да се изчакат резултатите от разследването

Николай Киров Николай Киров

7 октомври 2026, 17:22
Русия отрече ударените край България кораби да са били нейни цели
Източник: AP/БТА

К орабите ALFA WATAN и ABLE не са сред целите, поразени от руските Въоръжени сили в нощта срещу 6 октомври.

Това съобщиха от посолството на Русия в България пред БНР, като цитират информация, публикувана от Министерството на отбраната на Руската Федерация.

Началникът на отбраната: Атака с въздушни и морски дронове

В позицията се казва още, че за определяне на националната принадлежност на дроновете, с които са нанесени удари срещу плавателните съдове, е необходимо да се изчакат резултатите от разследването.

В позицията посолството на Русия не отрича категорично, че ударът е нанесен от руските въоръжени сили, а само посочва, че двата кораба не са били сред публично обявените цели от Министерството на отбраната на Руската федерация.

Кои са двата атакувани кораба край Варна

Припомняме, че двата кораба бяха ударени от дронове в нощта срещу 6 октомври на около 70 морски мили източно от град Бяла, в българската изключителна икономическа зона на Черно море. ALFA WATAN е потънал за по-малко от три минути и не са открити оцелели, въпреки че минаващият наблизо български кораб „Диоскурсия“ се е притекъл на помощ.

Моряците от ABLE бяха спасени, като двама от тях са ранени при атаката. Корабът е пътувал натоварен със зърно от Украйна, и моряците предположиха, че са били ударени от руски дронове. 

Украинският президент Володимир Зеленски снощи отрече в района да са провеждани операции на въоръжените сили на Украйна и обвини Русия за ударите.

Според експерти двата кораба са били атакувани едновременно с наземни и морски дронове, което отхвърля възможността ударите да са били случайни. 

Министерството на отбраната на Русия няма задължение да публикува информация за всички цели, които руските въоръжени сили атакуват.

 

Редактор: Николай Киров
Източник: БНР    
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