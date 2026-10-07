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България купува нови ракетни комплекси

Министерският съвет прие и Решение за приемане на актуализиран Национален план за противодействие на тероризма

Николай Киров Николай Киров

7 октомври 2026, 17:37
България купува нови ракетни комплекси
Източник: iStock

М инистерският съвет предлага на Народното събрание да одобри актуализиран проект за инвестиционен разход за придобиване на зенитно-ракетни комплекси (ЗРК). Той предвижда актуализация на първия етап на проекта за придобиване на един ЗРК IRIS-T SLM и включване на втори етап за допълнителни пет комплекса, с гаранционна и първоначална логистична поддръжка, доставката на зенитно-управляеми ракети и допълнително оборудване.

Актуализацията на първия етап е свързана със замяна с друго оборудване на елемент (мултисензорен тракер) от определения състав на ЗРК в приетия вече с Решение на Народното събрание през 2024 г. проект за инвестиционен разход, както и намаляване на сроковете за доставка. Със замяната стойността на сключения вече договор ще се намали от 182 114 311 евро на 180 605 928 евро. Общата стойност на двата етапа на проекта, финансиран по SAFE, е 1 106 466 933 евро.

Той предвижда и възможности за индустриално сътрудничество в дългосрочен аспект, както и за изграждането на необходимата инфраструктура за експлоатация на зенитно-ракетните комплекси и за съхранението и поддръжката на ракетите в определените им пунктове за постоянна дислокация. Ще се търсят и възможности за придобиване на безпилотни летателни системи към придобиваните зенитно-ракетни комплекси.

Целта на проекта е чрез придобиването на нови зенитно-ракетни комплекси да се повишат способностите на Военновъздушните сили за противовъздушна отбрана в съответствие с изискванията на средата на сигурност. Актуализираният проект ще се реализира чрез подписването на програмно споразумение между министерствата на отбраната на България и Германия и на Допълнение към договора за доставка с „Diehl Defence“ за придобиване на системи за противовъздушна отбрана „IRIS-Т“.

Комисията по отбрана даде зелена светлина на проекта за „Придобиване на зенитно-ракетни комплекси“

Също така правителството включи оръжейните компании „АХЕЛОЙ ОПМ“ ООД и „КАРАШ ИНВЕСТ“ ЕООД в Списъка на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност.

Решението е свързано с предмета на дейност на предприятията – производство на отбранителни продукти, които имат значение за планирането на гражданските ресурси за отбрана и могат да допринесат за укрепването на отбранителната способност на страната.

Включването им в списъка означава, че те ще бъдат под прякото наблюдение и контрол на Държавна агенция „Национална сигурност“ по отношение на идентифицирането и оценката на потенциални рискове и заплахи. Ще бъдат определяни и мерки за гарантиране на физическата и информационната защита на двете предприятия.

Министерският съвет прие и Решение за приемане на актуализиран Национален план за противодействие на тероризма. 

Основни цели на плана са осигуряване на постоянна и адекватна защита на гражданите, територията и националните интереси на Република България срещу терористични заплахи; координиране на действията на компетентните държавни органи и превенция чрез установяване и отстраняване на факторите, способстващи извършването на тероризъм.

България иска да купи нов ракетен комплекс от Германия

Планът създава организация за оповестяване, информиране, реагиране и управление на силите и средствата за предотвратяване и неутрализиране на терористични заплахи, и за овладяване на ситуацията и ликвидиране на последствията при осъществен терористичен акт.

Редактор: Николай Киров
Източник: МС    
ракетни комплекси отбрана Министерски съвет
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