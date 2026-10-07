Свят

С тяло срещу палките: Кмет застана като щит пред протестиращи ученици във Франци

В социалните мрежи и световните медии се появи видео, на което се вижда как Багайоко е застанал като щит пред протестиращите, крещейки: „Спрете!“, „Отстъпете назад, момчета!“, „Моля ви“ и „По-спокойно!“

Надежда Неменски Надежда Неменски

7 октомври 2026, 17:08
С тяло срещу палките: Кмет застана като щит пред протестиращи ученици във Франци
Източник: БТА/AP

Б али Багайоко, кметът на парижкото предградие Сен Дени, използва тялото си, за да защити ученици от полицията за борба с масовите размирици. 

В социалните мрежи и световните медии се появи видео, на което се вижда как Багайоко е застанал като щит пред протестиращите, крещейки: „Спрете!“, „Отстъпете назад, момчета!“, „Моля ви“ и „По-спокойно!“.

По-късно екипът му беше заснет да му слага капки за очи, след като очевидно е бил засегнат от полицейски сълзотворен газ, информира Си Ен Ен (CNN).

Той е член на крайнолявата партия LFI (Непокорна Франция), чийто лидер защити правото на учениците да протестират. Някои обаче обвиниха партията, че увеличава напрежението, като присъства на протестите.

Франция преживява най-големите си студентски и ученически протести от десетилетия насам заради съкращенията във финансирането на образованието.

53-годишният Багайоко неколкократно призова за деескалация. Той предупреди, че разполагането на полицията може да засили напрежението, и призова президента Еманюел Макрон и министъра на вътрешните работи Лоран Нюнес да започнат преговори със студентските и ученическите организации.

Само дни преди това той се превърна в ключова фигура в общонационалните студентски протести. Багайоко открито подкрепи учащите, които протестират срещу препълнените класни стаи, недостига на учители, лошите материални условия в училищата и липсата на помощен персонал.

Подкрепата му за младежите обаче предизвика критики от страна на френските власти. Полицейски представители го обвиниха, че допринася за безредиците, като срещу него бе внесен сигнал до прокуратурата с твърдението, че може да е насърчавал извършването на нарушения по време на протестите.

Преди това Багайоко беше заснет в близост до запален контейнер за боклук пред училище в Сен Дени, като на някои видеоклипове се вижда как той танцува със събралите се ученици. Кадрите се разпространяваха като доказателство, че той подкрепя или подклажда размириците, съобщава RTL.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: CNN, theprint.in    
Бали Багайоко Сен Дени ученически протести Франция полиция Непокорна Франция кмет сълзотворен газ деескалация образование
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