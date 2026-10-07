С тяло срещу палките: Кмет застана като щит пред протестиращи ученици във Франци

Б али Багайоко, кметът на парижкото предградие Сен Дени, използва тялото си, за да защити ученици от полицията за борба с масовите размирици.

В социалните мрежи и световните медии се появи видео, на което се вижда как Багайоко е застанал като щит пред протестиращите, крещейки: „Спрете!“, „Отстъпете назад, момчета!“, „Моля ви“ и „По-спокойно!“.

По-късно екипът му беше заснет да му слага капки за очи, след като очевидно е бил засегнат от полицейски сълзотворен газ, информира Си Ен Ен (CNN).

The mayor of France's Saint-Denis went viral after stepping between riot police and student protesters in Paris, arms out, shouting at officers to stop. He says he was "where a mayor should be — beside our youth." https://t.co/RLBibSXG1j — Clash Report (@clashreport) October 7, 2026

Той е член на крайнолявата партия LFI (Непокорна Франция), чийто лидер защити правото на учениците да протестират. Някои обаче обвиниха партията, че увеличава напрежението, като присъства на протестите.

Франция преживява най-големите си студентски и ученически протести от десетилетия насам заради съкращенията във финансирането на образованието.

53-годишният Багайоко неколкократно призова за деескалация. Той предупреди, че разполагането на полицията може да засили напрежението, и призова президента Еманюел Макрон и министъра на вътрешните работи Лоран Нюнес да започнат преговори със студентските и ученическите организации.

Само дни преди това той се превърна в ключова фигура в общонационалните студентски протести. Багайоко открито подкрепи учащите, които протестират срещу препълнените класни стаи, недостига на учители, лошите материални условия в училищата и липсата на помощен персонал.

Подкрепата му за младежите обаче предизвика критики от страна на френските власти. Полицейски представители го обвиниха, че допринася за безредиците, като срещу него бе внесен сигнал до прокуратурата с твърдението, че може да е насърчавал извършването на нарушения по време на протестите.

The mayor of Saint-Denis openly joins the invader school riots. Make no bones about it. This is what they think of all our nations. They've got to go back. https://t.co/xIdhM23m3i — Mel Gibson⭐ (@MelGibsonxvyv) October 2, 2026

Преди това Багайоко беше заснет в близост до запален контейнер за боклук пред училище в Сен Дени, като на някои видеоклипове се вижда как той танцува със събралите се ученици. Кадрите се разпространяваха като доказателство, че той подкрепя или подклажда размириците, съобщава RTL.