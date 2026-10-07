ЕС с нови огромни санкции срещу Русия и 1,24 млрд. евро за Украйна за оръжия

Е вропейският съюз (ЕС) наложи нова поредица от санкции на близо 1600 юридически и физически лица, свързани с войната на Русия срещу Украйна, съобщиха дипломати, цитирани от "Франс прес".

Санкциите, които предвиждат замразяването на активите на санкционираните лица и им забраняват да пътуват в ЕС, бяха одобрени от постоянните представители на всички държави членки в Брюксел. Предстои санкциите да бъдат формално подкрепени и от министрите на външните работи на държавите от ЕС в понеделник в Люксембург, допълниха дипломатическите служители.

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По-конкретно, санкциите са насочени срещу 743 физически и 826 юридически лица, свързани с военно-промишления комплекс на Русия.

Близо 77 нови лица бяха внесени в санкционния списък на ЕС след скорошните парламентарни избори в Русия, които бяха осъдени като недемократични от Брюксел. Сред санкционираните лица са трима членове на руската Избирателна комисия, уточниха дипломатите.

С новото решение общият брой на санкционираните физически и юридически лица от ЕС заради войната на Русия в Украйна достигна 4500.

Европейският съюз също така отпусна 1,24 млрд. евро на Украйна за закупуване на произведени в страната дронове, системи за прехващане на дронове, боеприпаси за безпилотни апарати и други боеприпаси. Средствата са предназначени да подпомогнат Украйна в противодействието на продължаващите и засилващи се руски въздушни атаки.

Европейската комисия съобщи в сряда, че средствата са предназначени за закупуване на вътрешно производство.

Президентът на ЕК Урсула фон дер Лайен поясни, че финансирането ще помогне за защитата на „хората и инфраструктурата“ в Украйна от „умишлената стратегия на терор“ на Русия.

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„Днешното плащане ще помогне за укрепването на отбранителната промишленост на Украйна и на способността на Украйна да се защитава“, заяви тя, цитирана от „Евронюз“.

Отпускането на средствата става на фона на продължаващата пълномащабна руска инвазия в Украйна. През последните седмици руските атаки придобиха все по-агресивен въздушен характер, поставяйки Киев почти постоянно в състояние на тревога и нарушавайки ежедневния живот на населението.

Украинският премиер Сергей Корецки приветства финансовата помощ, като посочи, че средствата от ЕС ще бъдат насочени към „най-неотложните ни отбранителни нужди“.

След смъртоносните руски атаки в Черниговска област, както и срещу градовете Днипро и Кременчук, украинският президент Володимир Зеленски подчерта, че „пакетите за противовъздушна отбрана за нас в момента са жизненоважна необходимост“.

Отпуснатите средства са част от механизма на ЕС за подкрепа на Украйна, който предвижда общо финансиране от 90 млрд. евро за периода 2026-2027 г. Две трети от сумата са предназначени за военни и отбранителни нужди на страната.

Брюксел планира да предостави общо 28,3 млрд. евро през 2026 г. за подкрепа на сигурността на Украйна. Предстои през следващите седмици да бъдат отпуснати и допълнителни средства.