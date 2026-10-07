България

Предлагат ордени за трима, допринесли за връщането на останките на цар Самуил

Проф. д-р Людмил Вагалински и доц. д-р Бони Петрунова са предложени за орден „Св. св. Кирил и Методий“

Николай Киров Николай Киров

7 октомври 2026, 17:50
Предлагат ордени за трима, допринесли за връщането на останките на цар Самуил
Източник: БГНЕС

М инистерският съвет предлага на президента Румен Радев да удостои с държавни отличия проф. д-р Людмил Вагалински, доц. д-р Бони Петрунова и Валентин Порязов за приноса им към културно-историческото наследство и за връщането в България на тленните останки на български царе.

Проф. д-р Людмил Вагалински и доц. д-р Бони Петрунова са предложени за орден „Св. св. Кирил и Методий“ – огърлие за особено значимите им заслуги в областта на културата и опазването на културно-историческото наследство.

Румен Радев покани българите да посрещнат тленните останки на цар Самуил в София

Според правителството двамата археолози имат значим принос за успешното приключване на дългогодишните научни проучвания и преговори, довели до връщането от Гърция в България на тленните останки на царете Самуил, Иван Владислав, Гаврил Радомир и децата му.

За награждаване с орден „Стара планина“ – първа степен, е предложен Валентин Порязов за изключително големите му заслуги към България. Като извънреден и пълномощен посланик на България в Гърция той е изиграл ключова дипломатическа роля за приключването на преговорите по връщането на тленните останки.

Правителството определя връщането на останките като национално значимо събитие, реализирано след десетилетия на научни и институционални усилия и българо-гръцко сътрудничество.

Исторически момент: Гърция предаде на България тленните останки на цар Самуил

Предложенията за награждаване предстои да бъдат разгледани от президента на Република България.

Редактор: Николай Киров
Източник: МС    
държавни отличия тленни останки Цар Самуил
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