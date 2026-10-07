Арестуваха служителка в Ямбол за фалшифициране на удостоверения за брак

Р айонна прокуратура-Ямбол задържа за срок до 72 часа служителка по гражданско състояние в Община Ямбол.

Тя е обвинена за това, че в кръга на службата си и при условията на продължавано престъпление е съставяла неистински документи - актове за сключен граждански брак и удостоверения за сключен гражданки брак. Престъплението е осъществено на 05.10.2026 година в сградата на община Ямбол.

По време на разследването е установено, че обвиняемата е съставила актове и удостоверения за сключен граждански брак в три отделни случая - между трима турски граждани и три български гражданки.

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Обвиняемата е положила подпис от името на турските граждани в акта за сключване на граждански брак, след което на тази база е издала и удостоверения за сключване на граждански брак.

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Предстои Районна прокуратура-Ямбол да внесе искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на обвиняемата.