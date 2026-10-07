Ердоган и Путин обсъдиха въпроса с Черно море

Т урският президент Реджеп Тайип Ердоган и руският му колега Владимир Путин обсъдиха двустранните отношения, както и регионални и глобални въпроси в телефонен разговор.

Това съобщи Дирекцията по комуникациите на турското президентство, цитирана от "Анадолската агенция".

Турция призова Русия и Украйна да прекратят ударите в Черно море

Ердоган е подчертал значението на усилията за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море.

Той заяви, че Турция е готова да допринесе за усилията за установяване на преки контакти между Русия и Украйна.

По време на разговора Ердоган поздрави Путин и за рождения му ден, както и за успеха на неговата партия на изборите за Държавната дума.

ЕС изпраща сателитни данни на България и Румъния след атаките с дронове в Черно море

Разговорът идва, след като на 6 октомври атака с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона изведе сигурността на Черно море в центъра на политическите реакции. Единият кораб потъна, от втория бяха спасени 18 моряци, а България мобилизира сили за издирване на хората от потъналия съд. На фона на спасителната операция политическите сили поискаха свикване на Консултативния съвет за национална сигурност и активиране на съюзническите механизми на НАТО.

Ден по-рано на турският товарен кораб "Рояд Мамадов" избухна пожар, при който загинаха двама от членовете на екипажа. Плавателният съд впоследствие потъна, а румънските власти проведоха мащабна спасителна операция с кораби и хеликоптер. Румънски медии съобщиха, че корабът вероятно е бил ударен от дрон, но причината за пожара не е официално установена.