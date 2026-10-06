Любопитно

Брокерката Пламена Денчева беше елиминирана от “Игри на волята”

Бившата плувкиня Добромира заслужи място обратно в редиците на Вулканите

6 октомври 2026, 23:23
Павел Колев в ново амплоа: Как YouTube звездата се вписва в „Брънч за начинаещи“

Павел Колев в ново амплоа: Как YouTube звездата се вписва в „Брънч за начинаещи“
Започва Нобеловата седмица: Кои са отличията и кога ще бъдат обявени

Започва Нобеловата седмица: Кои са отличията и кога ще бъдат обявени
Учени пренаписаха историята на Земята с нов

Учени пренаписаха историята на Земята с нов "часовник", скрит в Помпей
Сладка атракция в Китай: Пингвини излязоха на ежегоден парад

Сладка атракция в Китай: Пингвини излязоха на ежегоден парад
Кой е мъжът до Фейгин? Олимпийката най-накрая разкри истината!

Кой е мъжът до Фейгин? Олимпийката най-накрая разкри истината!
Криминален трилър във футбола: Обвиниха капитана на Мексико в отвличане на филмов продуцент

Криминален трилър във футбола: Обвиниха капитана на Мексико в отвличане на филмов продуцент
Имитация на DARA и „Bangaranga“ донесоха победа в унгарското „Като две капки вода“

Имитация на DARA и „Bangaranga“ донесоха победа в унгарското „Като две капки вода“
Мария от „Игри на волята“ за катастрофата, която едва не преобръща живота ѝ

Мария от „Игри на волята“ за катастрофата, която едва не преобръща живота ѝ

П ореден обитател на Блатото приключи участието си в надпреварата “Игри на волята”. Бившата състезателка по лека атлетика и настоящ брокер Пламена Денчева загуби индивидуалната битка на изгнаниците и се раздели с мечтата за победа.

Източник: NOVA

Сблъсъците на Арената започнаха с битката на капитаните във Войната на племената - Йордан, Матей и Боян. Затруднения с логическата задача на лидерите на Зелените и Червените позволиха на Боян да натрупа сериозна преднина, която не изпусна до самия край.

Източник: NOVA

Победата му донесе “Томахавката на съдбата” - ценен таен предмет, който може да го избави от затруднено положение в следващите етапи на надпреварата. Водещата Ивет Лалова-Колио му даде възможност да замени и наградата от 50 златни гроша срещу временен достъп до хранителните запаси в Резиденцията - предложение, което той прие.

Източник: NOVA

Арената посрещна и Обречените, които се впуснаха в битка за място в голямата игра. Ранната преднина на строителя Ивайло се превърна в сериозно изоставане след трудности с пъзела. За първото място спориха Добромира и Марио, но в крайна сметка професионалният войник Добромира заслужи победата и място обратно в племето на Вулканите.

Източник: NOVA

Елиминираната Пламена е следващият гост в официалния подкаст “След Игрите”, където водещата Симона Ръждавичка я посреща с редица провокативни и любопитни въпроси за приключението ѝ в Дивия север. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Утре екстремното риалити “Игри на волята” продължава точно от 20:00 ч. по NOVA, когато Добромира ще трябва да вземе важно решение за бъдещето на един от съотборниците си, а трите племена ще премерят сили в нова битка за неприкосновеност.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Източник: NOVA    
Игри на волята
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Зеленски обвини Русия за ударите край България

Зеленски обвини Русия за ударите край България

Танкер и морето горят край руския град Сочи

Танкер и морето горят край руския град Сочи

Намаляват мощността на АЕЦ „Козлодуй” заради спада на Дунав

Намаляват мощността на АЕЦ „Козлодуй” заради спада на Дунав

Украйна се готви за мащабен руски удар

Украйна се готви за мащабен руски удар

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

biss.bg
Разчитаме ли прекалено много на Google Maps и останалите приложения за навигация

Разчитаме ли прекалено много на Google Maps и останалите приложения за навигация

carmarket.bg
Защо Симеон Сакскобургготски не присъства на церемонията за цар Самуил
Ексклузивно

Защо Симеон Сакскобургготски не присъства на церемонията за цар Самуил

Преди 3 дни
Нетаняху покани в Израел пилота, спасил полет от Дубай след екшън във въздуха
Ексклузивно

Нетаняху покани в Израел пилота, спасил полет от Дубай след екшън във въздуха

Преди 3 дни
Ексклузивно

"Символ на българската идентичност“: Политически реакции за връщането на тленните останки на цар Самуил

Преди 3 дни
Убийства на войници и война между извънземни: Шок с разкрития за НЛО от бивш разузнавач
Ексклузивно

Убийства на войници и война между извънземни: Шок с разкрития за НЛО от бивш разузнавач

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Седем жени са арестувани в Гана за букети от банкноти

Седем жени са арестувани в Гана за букети от банкноти

Свят Преди 3 часа

Полицията е започнала разследване и властите заявяват, че заподозрените ще бъдат преследвани

Нетаняху очаква атака от „Хамас“, обеща да отговори с „огромна сила“

Нетаняху очаква атака от „Хамас“, обеща да отговори с „огромна сила“

Свят Преди 3 часа

Нетаняху: Именно защото „Хамас“ е толкова слаб, той ще се опита да ни предизвика

Почина актрисата Нина Дамянова

Почина актрисата Нина Дамянова

България Преди 6 часа

Нина Дамянова е част от онези актьори, които изграждат паметта на театър „Българска армия“

Режим на тока в Киев след руски атаки

Режим на тока в Киев след руски атаки

Свят Преди 6 часа

Прекъсванията на електрозахранването са започнали в 15:00 часа

<p>Хърватия и в РСМ спряха имунизациите с българска БЦЖ</p>

Хърватия и в Северна Македония спряха имунизациите с българска БЦЖ

Свят Преди 6 часа

Разследва се дали ваксината е причина за остеомиелит при четири бебета в Хърватия

Началникът на отбраната: Атака с въздушни и морски дронове

Началникът на отбраната: Атака с въздушни и морски дронове

България Преди 7 часа

Адмирал Емил Ефтимов: Говорим за интервал от 3 минути, което обяснява липсата на реакция от екипажа

„Черната смърт“ в Сибир? Русия официално отрича да има случай на чума

„Черната смърт“ в Сибир? Русия официално отрича да има случай на чума

Свят Преди 7 часа

Руските власти омаловажиха съобщенията, че лаборантката в Сибир е починала от чума, настоявайки, че ситуацията е под контрол и че аутопсията и тестовете не са открили следи от болестта

Хванаха основен дилър на фентанил във Варна

Хванаха основен дилър на фентанил във Варна

България Преди 7 часа

При акцията е намерен наркотик за 10 000 дози

От „Имаме го“ до „Живей на едро“: как МЕТРО България променя търговията на едро

От „Имаме го“ до „Живей на едро“: как МЕТРО България променя търговията на едро

Любопитно Преди 8 часа

Пет години след като постави подкрепата за независимия бизнес в центъра на своя модел, компанията отчита 11,4% средногодишен ръст на продажбите и увеличен пазарен дял

Секс, дрога и Катрин Зита-Джоунс: Майкъл Дъглас разкри най-тъмните си тайни в нови мемоари

Секс, дрога и Катрин Зита-Джоунс: Майкъл Дъглас разкри най-тъмните си тайни в нови мемоари

Любопитно Преди 8 часа

В откровените си нови мемоари „Едно адско пътуване“ 82-годишният носител на „Оскар“ Майкъл Дъглас повдига завесата над бурния си живот. Актьорът разкрива неподозирани подробности за тежките си зависимости, сложните връзки и аферите в Холивуд

Дизелът няма да поевтинее скоро: Goldman Sachs очаква високи цени през цялата 2027 г.

Дизелът няма да поевтинее скоро: Goldman Sachs очаква високи цени през цялата 2027 г.

Парите ни Преди 8 часа

Според банката скъпото гориво е „необходимо“, за да не бъдат претоварени рафинериите

Кметът на Болярово обяви бедствено положение заради пожара

Кметът на Болярово обяви бедствено положение заради пожара

България Преди 8 часа

Огънят тръгнал при чистене на пасище от трактор

Урсула фон дер Лайен обяви кога ЕС ще спре руския газ

Урсула фон дер Лайен обяви кога ЕС ще спре руския газ

Свят Преди 8 часа

Тя посочи, че ЕС е диверсифицирал доставките си на газ

Топ 7 навика, с които сами увреждаме мозъка си

Топ 7 навика, с които сами увреждаме мозъка си

Любопитно Преди 8 часа

Хората са обсебени от това да изглеждат по-млади, но какво ще кажете за запазването на остър ум? За мнозина мозъкът не е приоритет, докато нещо не се обърка. Но тогава вече може да сте изпуснали възможността да изпреварите проблема

Шакира и Пике се изправиха пред съда относно режима за виждане на децата си

Шакира и Пике се изправиха пред съда относно режима за виждане на децата си

Любопитно Преди 8 часа

Четири години след раздялата си, Шакира и Жерар Пике отново се изправиха един срещу друг в съда в Барселона. Певицата настоява бившият футболист да прекосява Атлантика за кратките ваканции, за да спести тежките пътувания на Милан и Саша

Тежък инцидент край Несебър, човек е в критично състояние

Тежък инцидент край Несебър, човек е в критично състояние

България Преди 8 часа

Мъжът бе транспортиран по спешност с медицински хеликоптер

Всичко от днес

От мрежата

Разбират ли се Доберманите с други кучета?

dogsandcats.bg

14 любопитни факта за Белгийската овчарка Малиноа

dogsandcats.bg
1

По стъпките на древните карийци

sinoptik.bg
1

Учени и природозащитници спасяват Чаирските езера

sinoptik.bg

Колко ни струва скролването в телефона? Учени изчислиха шокиращите последици

Edna.bg

Виктория Бекъм и ритуалът на червеното червило: Защо е време да пренебрегнем старите правила?

Edna.bg

Дронове атакуваха кораби на 70 мили от българското Черноморие, тече спасителна операция

Nova.bg

Зеленски: Русия е извършила комбинирана атака срещу кораби в българската икономическа зона

Nova.bg