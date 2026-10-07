Технологии

Стан Милър, СЕО на United Group, участва в дискусия за дигиталното бъдеще на Европа

Организиран от Financial Times в партньорство с Connect Europe, ежегодният форум FT Connect Europe Forum 2026 събра водещи представители на телекомуникационния и технологичния сектор

7 октомври 2026, 18:36
Стан Милър, СЕО на United Group, участва в дискусия за дигиталното бъдеще на Европа
Източник: United Group

Г лавният изпълнителен директор на United Group Стан Милър се присъедини към водещи европейски политици и представители на бизнеса на форума FT Connect Europe Forum 2026. Той взе участие в откриващата дискусия „Конкурентоспособност и новите правила за свързаност“.

Организиран от Financial Times в партньорство с Connect Europe, ежегодният форум събра водещи представители на телекомуникационния и технологичния сектор, за да обсъдят дигиталното бъдеще на Европа, инвестициите, иновациите и конкурентоспособността.

На фона на продължаващите преговори между Европейския парламент и Съвета на ЕC участниците обсъдиха предложения Законодателен акт за цифровите мрежи. Те дискутираха доколко предвидените в него мерки са достатъчни, за да стимулират инвестициите в дигиталната инфраструктура на Европа, както и напредъка в преодоляването на фрагментацията на единния пазар. Темата за инвестициите беше на фокус и по време на срещи при закрити вратa с представители на европейските институции в Брюксел.

Милър очерта четири ключови приоритета за Законодателен акт за цифровите мрежи:

Радиочестотен спектър: Лицензите следва да се предоставят безсрочно, за да имат операторите необходимата сигурност да инвестират в инфраструктура и покритие и да постигнат възвръщаемост от направените инвестиции. Радиочестотният спектър е ограничен обществен ресурс, който създава стойност единствено когато се използва. Затова Европа трябва да насърчава операторите, които изграждат мрежи, и да не допуска задържането на честотен ресурс без реалното му използване.

Технологична неутралност: Целите за свързаност трябва да се определят според качеството на услугата, от което се нуждаят потребителите, а операторите да имат свободата да избират най-ефективния от гледна точка на разходите начин да го осигурят. Покритието на територията на цяла държава почти винаги изисква комбинация от технологии, като фиксираният безжичен достъп или сателитната свързаност често са най-подходящото решение за отдалечени селски райони.

Консолидация: Телекомуникационният сектор обединява два различни типа бизнес. Първият е инфраструктурният. Той е изключително капиталоемък, като инвестициите се планират за целия срок на лиценза и са изложени на влиянието на технологични промени, промени в регулаторната среда и дори природни бедствия. Ключов показател тук е възвръщаемостта на инвестирания капитал в дългосрочен план. Предвидимостта по отношение на факторите, които могат да бъдат контролирани – като безсрочните лицензи за радиочестотен спектър и технологичната неутралност – създава по-добра среда за инвестиции. Вторият е търговският бизнес, при който резултатите се измерват на база брой абонати и среден приход от потребител. Ефективните инвестиции в мрежи, съчетани с консолидация, могат допълнително да подобрят условията за инвестиции. Консолидацията в рамките на националните пазари попада в обхвата на насоките за сливанията, които в момента се преразглеждат, затова е необходимо Актът и тези насоки да действат в синхрон.

Опростени правила и гъвкавост: Операторите трябва да имат свободата да сегментират мрежите си по начин, който позволява най-ефективното използване на технологиите, а регулациите, които ограничават това, следва да бъдат премахнати. Това ще стимулира така необходимите инвестиции в мрежи като 5G Standalone, които могат да осигурят свързаност за системи за сигурност, отбрана и откриване на дронове. Същото важи и за специализирани услуги като свързаните автомобили, интелигентните електроенергийни мрежи, дигиталното здравеопазване и железопътната сигнализация. Обща европейска рамка в тези области би заменила индивидуалната оценка на национално ниво и би дала на операторите необходимата сигурност да инвестират. Една ясна и предвидима регулаторна рамка, прилагана последователно в целия единен пазар и оставяща възможно най-малко въпроси за уреждане чрез последващи делегирани актове и актове за изпълнение, ще бъде от полза за дигиталната икономика на Европа, нейната безопасност и сигурност и ще ускори навлизането на нови технологии на пазара.

с

„Пазарите, на които оперираме, са много различни – от големи градове до крайбрежни и планински райони. За мен беше важно да представя пред европейските политици аргументите защо операторите трябва да имат свободата сами да избират как да осигуряват свързаност за хората, при правила, които се прилагат еднакво в целия Европейски съюз“, заяви Стан Милър, главен изпълнителен директор на United Group.

„За да осигурят ефективна и икономически устойчива свързаност за всички европейци, операторите се нуждаят от ясни правила, предвидимост и справедлива възвръщаемост на инвестирания капитал.“

В дискусията заедно с Милър участваха Патрик Йохансон, президент и ръководител за Европа, Близкия изток и Африка в Ericsson; Михал Кобоско, член на Европейския парламент и докладчик по Акта за цифровите мрежи; Адина Вълян, член на Европейския парламент и бивш европейски комисар по транспорта; и Роберто Виола, генерален директор на DG CONNECT към Европейската комисия. Дискусията беше модерирана от Киърън Смит, кореспондент на Financial Times по телекомуникации и технологии.

След форума базираното в Брюксел издание Rapporteur публикува статия на Стан Милър със заглавие „Дигиталното бъдеще на Европа зависи от сигурността на инвестициите в нейните мрежи“. В нея той излага как Законодателния акт за цифровите мрежи може да осигури на операторите необходимата предвидимост и сигурност, за да продължат да инвестират в дигиталната инфраструктура на Европа и да предоставят икономически ефективна и качествена свързаност.

Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Йотова обяви, че България ще поиска помощ от НАТО, но няма да задейства Член 4

Йотова обяви, че България ще поиска помощ от НАТО, но няма да задейства Член 4

Русия отрече ударените край България кораби да са били нейни цели

Русия отрече ударените край България кораби да са били нейни цели

Радев след КСНС: Моята работа не е да репликирам Зеленски, а да установявам истината

Радев след КСНС: Моята работа не е да репликирам Зеленски, а да установявам истината

Лекар разкри какво си спомня Криста Пайк след неуспешната екзекуция

Лекар разкри какво си спомня Криста Пайк след неуспешната екзекуция

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Германия одобри 100 000 семейства за субсидии за EV

Германия одобри 100 000 семейства за субсидии за EV

carmarket.bg
Прекратиха спасителната операция в Черно море: Няма следа от моряците от потъналия кораб
Ексклузивно

Прекратиха спасителната операция в Черно море: Няма следа от моряците от потъналия кораб

Преди 12 часа
След неуспешната екзекуция: Криста Пайк е в съзнание и говори
Ексклузивно

След неуспешната екзекуция: Криста Пайк е в съзнание и говори

Преди 12 часа
<p>Два от четирите сигнала в Хърватия са за десетократно по-висока доза БЦЖ ваксина</p>
Ексклузивно

Два от четирите сигнала в Хърватия са за десетократно по-висока доза БЦЖ ваксина

Преди 9 часа
КСНС при президента Илияна Йотова завърши без съгласие
Ексклузивно

КСНС при президента Илияна Йотова завърши без съгласие

Преди 11 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Предлагат ордени за трима, допринесли за връщането на останките на цар Самуил

Предлагат ордени за трима, допринесли за връщането на останките на цар Самуил

България Преди 1 час

Проф. д-р Людмил Вагалински и доц. д-р Бони Петрунова са предложени за орден „Св. св. Кирил и Методий“

България купува нови ракетни комплекси

България купува нови ракетни комплекси

България Преди 1 час

Министерският съвет прие и Решение за приемане на актуализиран Национален план за противодействие на тероризма

Месечна „Гражданска отговорност“ за мотори и кемпери – застрахователите ще са длъжни да я предлагат

Месечна „Гражданска отговорност“ за мотори и кемпери – застрахователите ще са длъжни да я предлагат

Парите ни Преди 2 часа

Икономическата комисия в парламента одобри застраховката да може да се сключва за минимум 30 дни вместо за цяла година

Статуята Оранжевата чума

„Оранжевата чума“ в ЕП: Издигнаха гигантска златна скулптура на голия Доналд Тръмп

Свят Преди 2 часа

Известен още като „Кралят на несправедливостта“, Тръмп е изобразен седнал върху раменете на по-малък, облечен мъж, който го държи

Президентът на Русия Владимир Путин

Путин на 74: Подаръкът, който Русия не може да си позволи - дълъг живот

Свят Преди 2 часа

Данните на ООН и „Росстат“ показват значителна разлика между живота на руските мъже и жените

<p>Обезвредиха изоставен куфар пред Президентството, докато тече КСНС</p>

Обезвредиха изоставен куфар пред Президентството

България Преди 3 часа

Инцидентът се случи по време на заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност

Мицкоски обяви как ще влезе в ЕС без да признае българите

Мицкоски обяви как ще влезе в ЕС без да признае българите

Свят Преди 3 часа

Утре ще има двустранна среща между македонския и българския външни министри

Заплетена битка за неприкосновеност противопоставя Канарите, Ураганите и Вулканите в “Игри на волята”

Заплетена битка за неприкосновеност противопоставя Канарите, Ураганите и Вулканите в “Игри на волята”

Любопитно Преди 3 часа

Кой от Червените ще бъде изпратен в изгнание на Блатото?

Кораб се блъсна в историческа вила в Истанбул

Кораб се блъсна в историческа вила в Истанбул

Свят Преди 3 часа

В резултат на сблъсъка са нанесени сериозни материални щети

Двама учени спечелиха Нобел по химия за решаването на вековна загадка

Двама учени спечелиха Нобел по химия за решаването на вековна загадка

Любопитно Преди 3 часа

Изследователите Анри Б. Каган и Кенсо Соаи откриват как природата изключително създава правилната версия на дадена молекула – вместо нейния огледален образ

Пътнически автобус се обърна край Асен, много ранени

Пътнически автобус се обърна край Асен, много ранени

България Преди 4 часа

При теста на шофьора дрегерът е отчел 0,12 промила

Стресът на работа струва на Европа 620 млрд. евро годишно

Стресът на работа струва на Европа 620 млрд. евро годишно

Парите ни Преди 4 часа

Европейският парламент подкрепи призива на синдикатите за обвързващо законодателство на ЕС срещу психосоциалните рискове

Над 16 млн. европейци работят, но живеят в бедност

Над 16 млн. европейци работят, но живеят в бедност

Парите ни Преди 4 часа

Синдикатите искат задължителни правила за качествени работни места

Много ранени след нападение с нож в училище в Полша

Много ранени след нападение с нож в училище в Полша

Свят Преди 4 часа

Сред пострадалите има ученици и учители

Пожар избухна в склад с опасни материали край Белград

Пожар избухна в склад с опасни материали край Белград

Свят Преди 4 часа

МВР на Сърбия призова хората да затворят прозорците и да избягват престой на открито

България за втори път поема командването на Противоминната група в Черно море

България за втори път поема командването на Противоминната група в Черно море

България Преди 4 часа

Официалното начало на операцията бe дадено с церемония по изпращането на корабите от Морската гара във Варна

Всичко от днес

От мрежата

Осиновяването на куче: От емоция до осъзнат избор

dogsandcats.bg

10 мита за Ротвайлерите, в които много хора все още вярват

dogsandcats.bg
1

Почти 30 градуса в следващите дни

sinoptik.bg
1

По стъпките на древните карийци

sinoptik.bg

Тялото изневерява последно

Edna.bg

Щипка късмет: Жената на Наум Шопов в последния миг намерила рокля за червения килим във Венеция

Edna.bg

Йотова след КСНС: България предлага мораториум върху бойните действия в Черно море и повече антидрон системи за наблюдение

Nova.bg

Румен Радев: Няма непосредствена заплаха за националната сигурност, но има рискове

Nova.bg