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Данните са ужасяващи, фентанил в 94% от хвърлените спринцовки в Пловдив

Необходимо е да бъде набавен антидот, заяви Юлия Георгиева

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7 октомври 2026, 22:01
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В 94% от използваните спринцовки в Пловдив са намерени следи от фентанил, а през 2024–2025 г. наркотикът е бил свързан директно с над 100 смъртни случая. Това сочи изследване на Агенцията на Европейския съюз по наркотиците.

Основателят на Център за хуманни политики „Розовата къща“ Юлия Георгиева каза в ефира на „Социална мрежа” по NOVA NEWS, че от организацията имат наблюдения още от 2024 г., че фентанилът излиза на пазара у нас и още оттогава предупреждават за опасността. Тя посочи, че данните наистина са ужасяващи.

Над 100 загинали, взели фентанил в България

Георгиева подчерта, че в България е приета Националната стратегия за борба с наркотиците, която обаче все още не е заработила.

Експертът обясни, че няма проучване кои възрастови групи са най-силно засегнати. Известно е обаче, че сред хората, употребяващи фентанил, са такива, които са използвали преди това хероин. Тя подчерта, че фентанил е бил добавян към листна маса за пушене, което обаче не е било известно на тези, които са я използвали.

Фентанилът: 100 пъти по-силен от морфина, вече в ръцете на дилърите у нас

Георгиева каза, че спешно в България трябва да бъде набавен антидот срещу фентанила, но у нас той не е в разрешителния списък за лекарства и е недостъпен.

Редактор: Николай Киров
Източник: NOVA    
фентанил наркотици Пловдив
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