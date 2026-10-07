Любопитно

Пламена от “Игри на волята” откровено за най-тежките моменти в живота си

7 октомври 2026, 09:06
Лионел Меси изигра последния си мач за националния отбор на Аржентина

Лионел Меси изигра последния си мач за националния отбор на Аржентина
Брокерката Пламена Денчева беше елиминирана от “Игри на волята”

Брокерката Пламена Денчева беше елиминирана от “Игри на волята”
Павел Колев в ново амплоа: Как YouTube звездата се вписва в „Брънч за начинаещи“

Павел Колев в ново амплоа: Как YouTube звездата се вписва в „Брънч за начинаещи“
Започва Нобеловата седмица: Кои са отличията и кога ще бъдат обявени

Започва Нобеловата седмица: Кои са отличията и кога ще бъдат обявени
Учени пренаписаха историята на Земята с нов

Учени пренаписаха историята на Земята с нов "часовник", скрит в Помпей
Сладка атракция в Китай: Пингвини излязоха на ежегоден парад

Сладка атракция в Китай: Пингвини излязоха на ежегоден парад
Кой е мъжът до Фейгин? Олимпийката най-накрая разкри истината!

Кой е мъжът до Фейгин? Олимпийката най-накрая разкри истината!
Криминален трилър във футбола: Обвиниха капитана на Мексико в отвличане на филмов продуцент

Криминален трилър във футбола: Обвиниха капитана на Мексико в отвличане на филмов продуцент

Пламена е поредният отпаднал участник от сезон 8 на „Игри на волята“, който гостува на Симона Ръждавичка в „След Игрите Podcast“. Силната и независима бизнес дама говори откровено за най-трудните моменти в личния си живот, раздялата с бившия си партньор, загубата на своя баща и предизвикателството да продължиш напред, когато трябва да разчиташ основно на себе си.

Пред Генерал Ръждавичка Пламена прави равносметка и за представянето си в „Игри на волята“. Тя разкрива какво не ѝ е достигнало, за да покаже пълния си потенциал на Арената, кое е било най-голямото ѝ препятствие и успяла ли е да изгради истински приятелства в екстремното риалити.

Извън Арената животът на Пламена е изпълнен с различни предизвикателства. Родом от Разград, днес тя има четири висши образования и собствена агенция за недвижими имоти. Спортът пък определя като въздуха, без който не може. В подкаста тя разказва откъде идват дисциплината и амбицията ѝ и трудно ли е една жена сама да се наложи в бизнеса.

Пламена коментира и една от най-горещите теми за българите - цените на жилищата. Като човек от сектора на недвижимите имоти тя не очаква така коментираният имотен балон да се спука. Според нея цените на жилищата ще се задържат около настоящите си нива. Тя дава и своята гледна точка дали в

момента е по-разумно човек да остане под наем или да инвестира в собствено жилище.


Зад образа на уверената бизнес дама обаче стоят и трудни лични моменти. Пламена признава, че раздялата с бившия ѝ партньор е един от тежките периоди в живота ѝ. Днес до нея няма мъж, а пред Симона тя разкрива добре ли се чувства сама, липсва ли ѝ човек до нея и как изглежда идеалният партньор за нея.

Пламена говори открито и за отношенията между мъжете и жените, изневярата и лъжата - тема, към която признава, че е особено чувствителна. Истина, която може да те съсипе, или лъжа, която ще те направи щастлив - кое би избрала тя?

Разговорът става още по-емоционален, когато Пламена се връща към загубата на своя баща. Тя разказва какъв човек е бил той, какво е научила от него и как смъртта на родител променя начина, по който гледаш на времето и отношенията с най-близките си хора.

Особено място в живота ѝ заема и нейното 20-годишно дете, което Пламена определя като най-голямата си слабост. Тя разкрива как се променят отношенията между родител и вече пораснало дете и кое е по-трудно - да го отгледаш или да приемеш, че трябва да го оставиш да живее собствения си живот.

В края на разговора Пламена се връща към „Игри на волята“, посочва своя фаворит за голямата победа и отговаря дали би се завърнала на Арената, ако получи покана за All Stars.

Всичко за “Игри на волята” 8 може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok.

Източник: След Игрите Podcast    
Пламена Игри на волята След Игрите Podcast недвижими имоти бизнес дама предизвикателства личен живот цени на жилища загуба на баща риалити шоу
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Прекратиха спасителната операция в Черно море: Няма следа от моряците от потъналия кораб

Прекратиха спасителната операция в Черно море: Няма следа от моряците от потъналия кораб

След неуспешната екзекуция: Криста Пайк е в съзнание и говори

След неуспешната екзекуция: Криста Пайк е в съзнание и говори

Йотова свиква КСНС заради рисковете за морската сигурност

Йотова свиква КСНС заради рисковете за морската сигурност

Путин ще прекара 74-ия си рожден ден, изпълнявайки служебните си задължения

Путин ще прекара 74-ия си рожден ден, изпълнявайки служебните си задължения

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

biss.bg
6-те най-високи породи кучета в света

6-те най-високи породи кучета в света

dogsandcats.bg
Защо Симеон Сакскобургготски не присъства на церемонията за цар Самуил
Ексклузивно

Защо Симеон Сакскобургготски не присъства на церемонията за цар Самуил

Преди 3 дни
Нетаняху покани в Израел пилота, спасил полет от Дубай след екшън във въздуха
Ексклузивно

Нетаняху покани в Израел пилота, спасил полет от Дубай след екшън във въздуха

Преди 3 дни
Ексклузивно

"Символ на българската идентичност“: Политически реакции за връщането на тленните останки на цар Самуил

Преди 3 дни
Убийства на войници и война между извънземни: Шок с разкрития за НЛО от бивш разузнавач
Ексклузивно

Убийства на войници и война между извънземни: Шок с разкрития за НЛО от бивш разузнавач

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Шокиращо видео от Япония: Мечка побесня и нападна автомобил с шофьор вътре

Шокиращо видео от Япония: Мечка побесня и нападна автомобил с шофьор вътре

Свят Преди 11 минути

Шокиращи кадри от префектура Хокайдо запечатаха момента, в който яростна мечка с малкото си атакува предницата на автомобил с шофьор вътре. При инцидента има нанесени щети по колата, но за щастие няма пострадали хора

Ужас на 10 000 метра: Мъж опита да отвори вратата на самолет, изпратиха го в психиатрия

Ужас на 10 000 метра: Мъж опита да отвори вратата на самолет, изпратиха го в психиатрия

Свят Преди 24 минути

Твърди се, че 33-годишният мъж е скочил от седалката си и е започнал да разтърсва аварийния изход по време на полета от Богота за Франкфурт

<p>Кой управлява Иран? Тръмп с изненадващо твърдение</p>

Тръмп: Никой не знае кой управлява Иран

Свят Преди 1 час

Техеран отговори, че Вашингтон е наясно как функционира системата за вземане на решения в страната

ВСС започва процедурата за избор на нов и.ф. главен прокурор

ВСС започва процедурата за избор на нов и.ф. главен прокурор

България Преди 2 часа

Мандатът на Ваня Стефанова изтича на 22 октомври, обсъждат Магдалена Лазарова за неин наследник

Риба с 30 пъти повече ДНК от хората постави нов животински рекорд

Риба с 30 пъти повече ДНК от хората постави нов животински рекорд

Свят Преди 2 часа

Южноамериканският белодробник съдържа 91 милиарда химически бази в клетките си, но разполага със същия брой гени като човека

Решават за ареста на тримата лекари, задържани за източване на средства от НЗОК в Пловдив

Решават за ареста на тримата лекари, задържани за източване на средства от НЗОК в Пловдив

България Преди 2 часа

Според разследващите чрез неправомерни хоспитализации в пловдивската болница „Св. Георги“ са източени над 3 млн. евро

Кабинетът обсъжда националната сигурност преди КСНС

Кабинетът обсъжда националната сигурност преди КСНС

България Преди 2 часа

Министрите ще разгледат годишния доклад за сигурността и Националния план за противодействие на тероризма

Бебе се роди здраво и щастливо, 3 дни по-късно кожата му започна да се променя

Бебе се роди здраво и щастливо, 3 дни по-късно кожата му започна да се променя

Свят Преди 2 часа

Рутинен скрининг след раждането разкрива рядкото заболяване булозна епидермолиза при малкия Ренли

Сърбия пред референдум: Ще повтори ли Александър Вучич съдбата на Милошевич?

Сърбия пред референдум: Ще повтори ли Александър Вучич съдбата на Милошевич?

Свят Преди 2 часа

Кадър първи: Вучич стои самотен. Кадър втори: мъж мие пода на затвор. Това видео от предизборната кампания в Сърбия подсказва каква може да е съдбата на Вучич, ако на предстоящите избори победи студентското движение

Извънземен живот отвъд нашите представи: Учени откриха две планети, изпреварили Земята

Извънземен живот отвъд нашите представи: Учени откриха две планети, изпреварили Земята

Любопитно Преди 3 часа

Учени разкриха нова загадка зад парадокса на Ферми. Милиардите години не са гаранция, че на дадена планета ще се развие сложен живот

<p>Лято през октомври: Очакват ни до&nbsp;29&deg; през следващите дни</p>

Лято през октомври: Температурите стигат 29° през следващите дни

България Преди 3 часа

Високите западни полета и котловините ще останат с условия за слани, докато дневните температури ще се повишават

Намаляват мощността на АЕЦ „Козлодуй” заради спада на Дунав

Намаляват мощността на АЕЦ „Козлодуй” заради спада на Дунав

България Преди 10 часа

Прогнозите сочат продължаващ спад на река Дунав

Украйна се готви за мащабен руски удар

Украйна се готви за мащабен руски удар

Свят Преди 10 часа

Той призова украинците да се пазят и да реагират незабавно при сигнали за ракетна опасност

Зеленски обвини Русия за ударите край България

Зеленски обвини Русия за ударите край България

България Преди 11 часа

Зеленски: Украинските Сили за отбрана не са провеждали никакви операции в този район на морето

Седем жени са арестувани в Гана за букети от банкноти

Седем жени са арестувани в Гана за букети от банкноти

Свят Преди 11 часа

Полицията е започнала разследване и властите заявяват, че заподозрените ще бъдат преследвани

Нетаняху очаква атака от „Хамас“, обеща да отговори с „огромна сила“

Нетаняху очаква атака от „Хамас“, обеща да отговори с „огромна сила“

Свят Преди 12 часа

Нетаняху: Именно защото „Хамас“ е толкова слаб, той ще се опита да ни предизвика

Всичко от днес

От мрежата

10 мита за Ротвайлерите, в които много хора все още вярват

dogsandcats.bg

Разбират ли се Доберманите с други кучета?

dogsandcats.bg
1

Почти 30 градуса в следващите дни

sinoptik.bg
1

По стъпките на древните карийци

sinoptik.bg

Отвърна на удара: Хали Бери с шокиращи твърдения за отношенията на сина ѝ с Оливие Мартинес

Edna.bg

Отиде си актрисата Нина Дамянова

Edna.bg

След атаката с дронове по кораби: Спасителната операция е прекратена и няма да бъде подновявана

Nova.bg

Краят на една ера: Лионел Меси изигра последния си мач за Аржентина (ВИДЕО+СНИМКА)

Nova.bg