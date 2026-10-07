Пламена от “Игри на волята” откровено за най-тежките моменти в живота си

Пламена е поредният отпаднал участник от сезон 8 на „Игри на волята“, който гостува на Симона Ръждавичка в „След Игрите Podcast“. Силната и независима бизнес дама говори откровено за най-трудните моменти в личния си живот, раздялата с бившия си партньор, загубата на своя баща и предизвикателството да продължиш напред, когато трябва да разчиташ основно на себе си.

Пред Генерал Ръждавичка Пламена прави равносметка и за представянето си в „Игри на волята“. Тя разкрива какво не ѝ е достигнало, за да покаже пълния си потенциал на Арената, кое е било най-голямото ѝ препятствие и успяла ли е да изгради истински приятелства в екстремното риалити.

Извън Арената животът на Пламена е изпълнен с различни предизвикателства. Родом от Разград, днес тя има четири висши образования и собствена агенция за недвижими имоти. Спортът пък определя като въздуха, без който не може. В подкаста тя разказва откъде идват дисциплината и амбицията ѝ и трудно ли е една жена сама да се наложи в бизнеса.

Пламена коментира и една от най-горещите теми за българите - цените на жилищата. Като човек от сектора на недвижимите имоти тя не очаква така коментираният имотен балон да се спука. Според нея цените на жилищата ще се задържат около настоящите си нива. Тя дава и своята гледна точка дали в

момента е по-разумно човек да остане под наем или да инвестира в собствено жилище.



Зад образа на уверената бизнес дама обаче стоят и трудни лични моменти. Пламена признава, че раздялата с бившия ѝ партньор е един от тежките периоди в живота ѝ. Днес до нея няма мъж, а пред Симона тя разкрива добре ли се чувства сама, липсва ли ѝ човек до нея и как изглежда идеалният партньор за нея.

Пламена говори открито и за отношенията между мъжете и жените, изневярата и лъжата - тема, към която признава, че е особено чувствителна. Истина, която може да те съсипе, или лъжа, която ще те направи щастлив - кое би избрала тя?

Разговорът става още по-емоционален, когато Пламена се връща към загубата на своя баща. Тя разказва какъв човек е бил той, какво е научила от него и как смъртта на родител променя начина, по който гледаш на времето и отношенията с най-близките си хора.

Особено място в живота ѝ заема и нейното 20-годишно дете, което Пламена определя като най-голямата си слабост. Тя разкрива как се променят отношенията между родител и вече пораснало дете и кое е по-трудно - да го отгледаш или да приемеш, че трябва да го оставиш да живее собствения си живот.

В края на разговора Пламена се връща към „Игри на волята“, посочва своя фаворит за голямата победа и отговаря дали би се завърнала на Арената, ако получи покана за All Stars.