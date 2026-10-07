Лионел Меси изигра последния си мач за националния отбор на Аржентина

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Л ионел Меси изигра последния си мач за националния отбор на Аржентина. Футболната легенда се сбогува с националната фланелка по емоционален начин – с гол и две асистенции при победата с 3:0 над Бенин в контролна среща в Буенос Айрес.

39-годишният Меси отбеляза от дузпа в 71-вата минута. Това беше неговият 126-и гол за Аржентина. Той асистира и за останалите две попадения – на Николас Отаменди и Нико Пас.

Срещата на стадион „Монументал“ беше превърната в специално изпращане на легендарния номер 10. Над 85 000 фенове изпълниха трибуните, а емоциите започнаха още преди първия съдийски сигнал. Кадри уловиха Меси със сълзи в очите по пътя към стадиона, а по време на аржентинския химн емоцията завладя и селекционера Лионел Скалони.

The. End. 😭 Lionel Messi has officially played his final game for Argentina, bringing to a close an exceptional international career 🐐 🏆 World Cup 🏆 Finalissima 🏆🏆 Copa America x2 https://t.co/jl9b0hXGe9 — OneFootball (@OneFootball) October 7, 2026

В 10-ата минута мачът беше прекъснат, за да може публиката да аплодира Меси. Футболистите на Бенин също поздравиха аржентинската звезда.

След последния съдийски сигнал Меси се обърна към феновете на „Монументал“. „За мен беше голяма гордост да нося тази фланелка. Мога само да изразя благодарността си. Това, че повече няма да се върна, ще бъде дълбоко болезнено“, заяви той.

Меси обаче няма да прекратява изцяло футболната си кариера. Той ще продължи да играе клубен футбол с екипа на "Интер Маями".

Легендата на футбола дебютира за националния отбор през август 2005 г. и приключва кариерата си с Аржентина след 21 години. Той е футболистът с най-много мачове и най-много голове за страната. С тима Меси спечели световната титла през 2022 г., две титли от Копа Америка – през 2021 и 2024 г., Финалисимата през 2022 г. и олимпийското злато от Пекин през 2008 г. Той участва и в шест световни първенства.