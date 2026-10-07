Променят приема на ученици с хронични заболявания

П равилата за прием на ученици с хронични заболявания в гимназиите ще бъдат променени, за да се ограничи възможността за злоупотреби с процедурата. Това съобщи министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев по време на заседание на парламентарната Комисия по образованието и науката.

Темата беше поставена от депутата Ангел Янчев от „Възраждане“, който заяви, че през това лято началниците на Регионалните управления на образованието са записали с над 50% повече ученици с хронични заболявания в сравнение с предходни години.

Вълчев иска промени - забрана за използване на социални мрежи от деца под 15 години

„Правилата за прием на ученици с хронични заболявания в гимназиите ще бъдат променени, за да се затвори възможността за злоупотреба с тях“, заяви Вълчев.

По думите му промяната е част от мерките за регулиране на приема и цели да не допуска използването на процедурата по начин, който да заобикаля установените правила за кандидатстване.

Вълчев иска промени - забрана за използване на социални мрежи от деца под 15 години

Вълчев отговори и на други въпроси на депутатите, свързани с образователната система. Той съобщи, че предстои промяна на учебните програми от пети до 12-и клас, като те ще бъдат разработени въз основа на предварително обсъдени концепции за отделните предмети.

Министърът посочи още, че ще бъдат предприети мерки за промяна на начина на оценяване на учениците, както и че в рамките на учебната година ще бъде променен моделът за атестиране на учителите.