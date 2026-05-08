България

Стартира първият етап на Джиро д’Италия, къде ще има промени в движението

От АПИ апелират шофьорите да се движат с повишено внимание, със съобразена скорост и с необходимата дистанция

8 май 2026, 07:24
Катастрофата пред банкомат в София: Разследването продължава

Катастрофата пред банкомат в София: Разследването продължава
НС гласува състава и структурата на предложения от Румен Радев кабинет

НС гласува състава и структурата на предложения от Румен Радев кабинет
Първият мандат изпълнен: Кабинетът

Първият мандат изпълнен: Кабинетът "Радев" полага клетва
Времето

Времето "полудява" преди уикенда: Дъжд, гръмотевици и силен вятър
Инцидент в

Инцидент в "Люлин": 79-годишен шофьор блъсна двама пешеходци до банкомат
Светът гледа към България: Как чуждите медии разчетоха кабинета „Радев“

Светът гледа към България: Как чуждите медии разчетоха кабинета „Радев“
Илияна Йотова: Българите искат стабилно и ефективно управление

Илияна Йотова: Българите искат стабилно и ефективно управление
Илияна Йотова връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство в 52-рото Народно събрание на

Илияна Йотова връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство в 52-рото Народно събрание на "Прогресивна България"

В ременно ще се променя организацията на движението в участъци от републиканската пътна мрежа заради "Джиро д'Италия" от днес до 10 май (неделя), съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Стартът на Джиро д’Италия: В Бургас представиха отборите

Временната промяна ще обхваща отсечки от първокласната, второкласната и третокласната пътна мрежа в областите Бургас, Сливен, Ямбол, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и София.

Промяната в организацията на движение по участъците ще се въвежда поетапно преди провеждането на съответния тур от състезанието. Сектор „Пътна полиция“ ще осигурява изцяло преминаването на колоездачите, като движението ще се възстановява поетапно след преминаване на последния автомобил, съпровождащ колоездачната колона и след разрешение на органите на МВР.

Мащабни промени в движението в София заради Джиро д’Италия

Днес, в първия етап на надпреварата, състезателите ще преминат по маршрут на територията на област Бургас. Ограничението на движението по републиканските пътища ще е поетапно за преминаване на колоездачите.  

Стартът на надпреварата е в 14:00 ч. в Несебър. След това продължава по първокласния път I-9 от кръстовището с пътя за Тънково път (III-9061) през обходните пътища на Ахелой и Поморие, покрай кв. „Сарафово“ до кръстовището с обходния път на Бургас и преминава през уличната мрежа на Бургас. Трасето продължава по път I-9 (при кръстовището на ул. „Тодор Александров“ и ул. „Спортна“) до пътен възел „Крайморие“, поема на юг по второкласния път II-99 Бургас – Созопол – Приморско, преминава по общинската пътна мрежа на Община Созопол, продължава покрай „Шофьорския плаж“, к. к. „Дюни“, „Каваци“ и местността „Буджака“, влиза в Созопол и тръгва обратно по път II-99 до пътен възел „Крайморие“, продължава по път I-9 и по улиците на Бургас. Финалът на първия етап е около 17: 00ч. на бул. „Демокрация“.

Ограничават движението по ключови пътища в страната, ето кога

На 9 май във втория етап от състезанието маршрутът на състезанието ще премине по републикански пътища в областите Бургас, Сливен, Ямбол и Велико Търново.

Надпреварата ще стартира в 12:00 ч. в Бургас. Участниците ще преминат по улиците на града, продължават по път I-9 Бургас – кв. „Ветрен“, по път I-6 кв. „Ветрен“ – Айтос – Карнобат – Сливен, след това по третокласния път III-488 Тополчане - Сливен, преминават през Сливен, продължават по път II-53 Сливен – Бяла – прохода „Вратник“ – Майско – Елена – Миндя – Мерданя – Лясковец, преминават по общинската пътна мрежа на Лясковец до Шереметя, по път I-4 Шереметя – Велико Търново, по уличната мрежа на гр. Велико Търново. Финалът на етапа е около 17:00 ч. в центъра на гр. Велико Търново.

Ремонтират 140 км пътища за Джиро д’Италия в Бургаско

На 10 май, в третия етап от състезанието, маршрутът на колоездачите включва отсечки от републиканските пътища в областите Пловдив, Пазарджик и София. За преминаване на състезателите, поетапно ще се ограничава трафикът в участъците от пътната мрежа.  

Състезанието ще стартира в 13:00 ч. в Пловдив. Колоездачите ще преминат по уличната мрежа на града, ще продължат по път I-8 Пловдив – Пазарджик - Костенец, от където преминават по път II-82 Костенец – Боровец – Самоков – Панчарево – София и след това по уличната мрежа на София. Финалът на състезанието е около 17:00 ч. пред храм-паметника „Свети Александър Невски“.

Започна обратното броене до началото Джиро д‘Италия в България

От АПИ апелират шофьорите да се движат с повишено внимание, със съобразена скорост и с необходимата дистанция, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на пътуващите.

От днес България е домакин на Grande Partenza (Големия старт) на 109-ото издание на „Джиро д'Италия". Маршрутът в страната е разделен на три етапа в периода 8 - 10 май - Несебър - Бургас (8 май), Бургас - Велико Търново (9 май) и Пловдив - София (10 май).

Източник: БТА/Петра Куртева    
Джиро дИталия Колоездене България Пътни ограничения Организация на движението Пътна полиция АПИ Три етапа Републиканска пътна мрежа Бургас
Последвайте ни
НА ЖИВО: НС гласува състава и структурата на предложения от Румен Радев кабинет

НА ЖИВО: НС гласува състава и структурата на предложения от Румен Радев кабинет

Първият мандат изпълнен: Кабинетът

Първият мандат изпълнен: Кабинетът "Радев" полага клетва

Ракети, дронове и взаимни обвинения: САЩ и Иран в нов сблъсък край Ормузкия проток

Ракети, дронове и взаимни обвинения: САЩ и Иран в нов сблъсък край Ормузкия проток

Времето

Времето "полудява" преди уикенда: Дъжд, гръмотевици и силен вятър

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

pariteni.bg
Lexus TZ е голям и луксозен EV SUV, който ръмжи като V10 двигател

Lexus TZ е голям и луксозен EV SUV, който ръмжи като V10 двигател

carmarket.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 3 дни
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 3 дни
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 3 дни
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Прогресивна България“ получи първия проучвателен мандат от „Дондуков“ 2

Румен Радев обяви първата стъпка на кабинета: Още в понеделник внасяме изменения в закони за контрол на цените

България Преди 8 минути

Лидерът на „Прогресивна България“ пристигна в парламента със съпругата си и разкри какви механизми ще задейства срещу инфлацията, без да се реже от доходи и социални плащания

Нова ескалация в Залива: ОАЕ отблъскват ракети и дронове от Иран

Нова ескалация в Залива: ОАЕ отблъскват ракети и дронове от Иран

Свят Преди 1 час

Към момента няма официална информация за жертви или сериозни материални щети

,

Модерен здравословен сладолед: Рецепта без захар, която ще ви стане любима

Любопитно Преди 2 часа

Приготвя се само с няколко съставки и е чудесен източник на протеини

Първото градинско парти на крал Чарлз III и кралица Камила в Бъкингам

Първото градинско парти на крал Чарлз III и кралица Камила в Бъкингам

Любопитно Преди 2 часа

Градинските партита в Бъкингамския дворец датират още от 1860-те години

Въжето се уви около врата ѝ: Инцидент при парасейлинг с туристка в Гоа

Въжето се уви около врата ѝ: Инцидент при парасейлинг с туристка в Гоа

Свят Преди 2 часа

Тя подчертава, че преживяното е било момент на чист страх, не драматизация, а внезапно осъзнаване, че е изгубила контрол над ситуацията

Италианският възпитаник Галин завърши на четвърто място в Hell’s Kitchen

Италианският възпитаник Галин завърши на четвърто място в Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 10 часа

Ексклузивно интервю с него може да гледате в подкаста “Кухнята след Ада”

Тръмп с ултиматум към ЕС: Срок до 4 юли за сделка или високи мита

Тръмп с ултиматум към ЕС: Срок до 4 юли за сделка или високи мита

Свят Преди 10 часа

На 1 май Тръмп обяви, че ще увеличи на 25 процента американските мита за внасяните от ЕС автомобили и камиони

Стил и състрадание в Белия дом: Мелания Тръмп почете майките на военнослужещи (СНИМКИ)

Стил и състрадание в Белия дом: Мелания Тръмп почете майките на военнослужещи (СНИМКИ)

Свят Преди 10 часа

Първата дама Мелания Тръмп и президентът Доналд Тръмп бяха домакини на емоционален прием в Белия дом по случай Деня на майката. В трогателна реч тя се преклони пред силата на жените, чиито деца служат в армията, и пред паметта на загиналите герои

Опасен ремонт: Семейство откри британска граната и „Бухалка“ в дома си

Опасен ремонт: Семейство откри британска граната и „Бухалка“ в дома си

България Преди 10 часа

Боеприпасите са открити в частен имот по време на ремонт в село Петрелик, община Хаджидимово

ЕС се подготвя за потенциални разговори с Путин, съобщи FT

ЕС се подготвя за потенциални разговори с Путин, съобщи FT

Свят Преди 11 часа

Според изданието председателят на Европейския съвет Антонио Коща е казал, че ЕС разполага с подкрепата на украинския президент Володимир Зеленски за този потенциален ход

„Няма да прекъснем до края на света“: Зловещото видео, което Тед Търнър остави за Деня на Страшния съд

„Няма да прекъснем до края на света“: Зловещото видео, което Тед Търнър остави за Деня на Страшния съд

Свят Преди 11 часа

Покойният медиен магнат Тед Търнър, който промени облика на новините, е оставил смразяващ запис в архивите на CNN. Видеото, запечатало военен оркестър, е имало една единствена цел: да бъде последното нещо, което човечеството ще види в ефир преди края

Екшън в Сандрингам: Арестуваха мъж с оръжие след сблъсък с принц Андрю

Екшън в Сандрингам: Арестуваха мъж с оръжие след сблъсък с принц Андрю

Свят Преди 12 часа

Мъж с балаклава е нападнал Андрю Маунтбатън-Уиндзор, докато разхожда кучетата си в Норфолк

„Не присъствайте на парада на 9 май!“: Зеленски с предупреждение към съюзниците на Москва

„Не присъствайте на парада на 9 май!“: Зеленски с предупреждение към съюзниците на Москва

Свят Преди 12 часа

Министерството на отбраната на Русия обяви по-рано днес прекратяване на огъня в Украйна, считано от полунощ до 10 май

Делян Пеевски

Кабинетът на Пеевски в Народното събрание става читалня

България Преди 12 часа

Това съобщи председателят на парламента Михаела Доцова, като уточни, че новото пространство ще бъде достъпно за граждани и посетители

Нова ера в Будапеща: Мадяр начерта бъдещето на Унгария пред Мелони

Нова ера в Будапеща: Мадяр начерта бъдещето на Унгария пред Мелони

Свят Преди 13 часа

След победата на Мадяр миналия месец Мелони го поздрави, но същевременно благодари на Орбан „за интензивното сътрудничество“ през годините

Карълайн Левит

Говорителката на Белия дом стана майка за втори път

Свят Преди 14 часа

Момиченцето, което носи името Вивиана, е родено на 1 май

Всичко от днес

От мрежата

Котките с шарка таби - произход и любопитни факти

dogsandcats.bg

8 изненадващи неща, от които кучето ви може да се страхува

dogsandcats.bg
1

Куче патрулира срещу пагубни за птиците отрови

sinoptik.bg
1

Музей на бойната слава на открито в Ямбол

sinoptik.bg

Певицата Бони Тейлър е поставена в изкуствена кома

Edna.bg

Дневен хороскоп за 8 май, петък

Edna.bg

Дългоочакваният ден настъпи: от Несебър стартира 109-ата Обиколка на Италия

Gong.bg

Наш национал подписва професионален договор с Милан

Gong.bg

Очаквания, заявки и позиции: Какво казаха партиите на влизане в НС преди кабинетът да положи клетва

Nova.bg

Новият кабинет полага клетва

Nova.bg