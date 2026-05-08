Въжето се уви около врата ѝ: Инцидент при парасейлинг с туристка в Гоа

8 май 2026, 06:30
Е дна парасейлинг разходка в индийския щат Гоа се превърна от забавление в кошмар за жена, след като тя паднала във водата, а въжето се стегнало около врата ѝ. Инцидентът, заснет на видео и разпространен в социалните мрежи, предизвика сериозни дискусии относно безопасността при водните атракции и подготовката на операторите.

Това, което е трябвало да бъде кратко и забавно приключение по време на почивка в Гоа, се е превърнало в изключително плашещо преживяване за жена на име Сушми́та Говрав, която сподели видеото от парасейлинг полета си в Instagram. Още с първото изречение тя обобщава случилото се: "1 минута адреналин… почти ми коства живота."

По думите ѝ началото на полета било както обикновено - вълнуващо, леко напрегнато, но приятно. Малко след това обаче ситуацията рязко се влошила. Тя паднала във водата по време на активността, а въжето на парасейлинга се затегнало около врата ѝ. За секунди преживяването се превърнало в паника, като жената се оказала във водата, борейки се да диша и да остане на повърхността.

Тя подчертава, че преживяното е било момент на чист страх, не драматизация, а внезапно осъзнаване, че е изгубила контрол над ситуацията. Момент, в който инстинктът за оцеляване напълно поема над разума. За щастие, тя е била извадена навреме от водата, но преживяването я е разтърсило сериозно. Самата тя признава, че е имала късмет, защото не всеки получава втори шанс в подобни ситуации.

Публикацията ѝ не е само разказ за инцидент, но и предупреждение. Тя обръща внимание, че много хора резервират подобни активности на почивка без да се замислят, изглеждат забавни, всички ги правят, затова не се задават допълнителни въпроси. Но според нея е важно да се спре и да се провери:

  1. безопасно ли е оборудването,
  2. обучени ли са операторите,
  3. какво се случва при инцидент.

Видеото бързо набра популярност онлайн и предизвика множество реакции. Повечето коментари изразяват шок и тревога, като много хора отбелязват, че ситуацията е могла да завърши много по-зле. Един потребител споделя, че е било страшно за гледане и напомня, че безопасността при водни спортове не бива да се подценява. Други изразяват облекчение, че жената е оцеляла, но подчертават необходимостта от по-строги стандарти за безопасност.

Част от коментарите насочват критика към операторите, като отбелязват, че подобни инциденти не би трябвало да се случват при наличието на правилни мерки за сигурност. Други коментират, че парасейлингът в Гоа изглежда впечатляващо в социалните мрежи, но реалността показва защо оборудването и обучението на персонала са от ключово значение.

Някои реакции излизат извън конкретния случай, един потребител отбелязва, че е обезпокоително, когато хората не реагират достатъчно сериозно в моменти на опасност, докато други напомнят, че инциденти могат да се случат навсякъде, но днес се възприемат по-силно, защото всичко се заснема и споделя моментално.

В крайна сметка случаят не е просто неприятен момент на плажа, а сериозно предупреждение. Приключенските спортове носят удоволствие и адреналин, но не са без риск. Малко вълнение е част от преживяването, но информираността и вниманието към безопасността са също толкова важни.

Източник: timesofindia    
Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

