Дуото Рая и Красимира приключи участието си в Кухнята на Ада

Отборите на Златните и Платинените се сляха

24 април 2026, 07:01
А ктрисите Рая Пеева и Красимира Демирева от Златните бяха елиминирани от Hell’s Kitchen. Двете бяха номинирани след седмичното кулинарно предизвикателство и не се справиха с ръководенето на първата обединена вечерна резервация на звездните готвачи.

Тази седмица Златните и Платинените започнаха кулинарните си приключения със забавна игра, която изпита техния баланс и бързи реакции. Победа и предимство заслужиха Платинените, които успяха да триумфират в изпитанието за приготвяне на домашна паста. Най-добре със задачата се справи рапърът Йонислав Йотов-Тото и грабна имунитет, докато оранжеви престилки облякоха актрисите Рая и Красимира.

В началото на вечерната резервация шеф Виктор Ангелов сподели на звездните кулинари, че ще трябва да работят заедно като отбор, за да изпълнят всички поръчки в ресторанта. Този развой на събитията доведе до множество неразбирателства между бившите съперници и настоящи съотборници, което не им позволи да завършат вечерята. Вследствие на неуспеха, двете номинирани актриси се разделиха с надпреварата.

Следващата седмица приключенията в Кухнята на Ада продължават с първото съревнование между Черните куртки и новосформирания звезден отбор.

Кой ще триумфира, гледайте в новия епизод на Hell’s Kitchen във вторник, 28 април, от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за Hell's Kitchen може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok.

Hells Kitchen Звездни готвачи Кулинарно шоу Конфликти Отборна задача Рая Красимира
