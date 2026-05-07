Италианският възпитаник Галин завърши на четвърто място в Hell’s Kitchen

С пециалистът по италианска кухня Галин Иванов отпадна от Hell’s Kitchen, завършвайки на четвърто място в кулинарното състезание. Той не се справи с предизвикателството на станция “Месо и риба”, което доведе до редица проблеми и неговата елиминация.

Отборите на звездните готвачи и Черните куртки продължиха своето участие в Кухнята на Ада с напрегната игра на късмета и създаването на нови авторски блюда. Най-добре се справи фотомоделът Нора Недкова, което ѝ донесе имунитет. Комплименти получиха още Денисиньо и Евгени Генчев, а оранжевата престилка остана за Славена Вътова. Тя получи възможност да се реабилитира, заставайки начело на отбора по време на вечерната резервация.

Трудности с комуникацията и темпото на работа доведоха до смяна между съперничките Славена и Нора. Носителката на имунитет успя да овладее ситуацията и да подсигури издаването на част от поръчките. Грешките на остриетата Събков и Галин обаче не позволиха успешния завършек на вечерята и костваха на италианския възпитаник място във финалите.

Той се присъедини към шампиона шеф Станислав Иванов за ексклузивно интервю в подкастa “Кухнята след Ада”, където разкрива любопитни детайли за пътя на Галин от кастинг битките до четвъртото място. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Следващата седмица предстоят финалите в Hell’s Kitchen. Кои участници ще продължат към големия финал, гледайте във вторник, 12 май, от 20:00 ч. по NOVA.

