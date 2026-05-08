Испания задържа рекордните 30 тона кокаин, най-голямото количество, залавяно някога

И спания разби една от най-мащабните наркотрафик мрежи в историята, след като властите заловиха рекордните 30 тона кокаин на борда на товарен кораб край бреговете на Западна Африка. По данни на испанските съдебни власти това е най-голямата единична пратка кокаин, задържана някога в света.

Операцията е проведена съвместно с американските служби и нидерландската полиция, след продължително международно разследване срещу канал за трафик на наркотици от Латинска Америка към Европа. Според информацията корабът е бил проследяван в международни води, преди да бъде спрян и претърсен.

Властите на Канарските острови съобщиха, че стойността на задържаната дрога надхвърля 812 милиона евро. Разследващите подозират, че наркотикът е бил предназначен за европейския пазар, където търсенето на кокаин през последните години бележи сериозен ръст.

Съдия от Канарските острови е разпоредил постоянен арест за всички 23-ма членове на екипажа на плавателния съд. Срещу тях са повдигнати обвинения за участие в международна престъпна група и трафик на наркотици в особено големи размери.

През последните години Испания се превърна в една от основните входни точки за кокаин към Европа заради стратегическото си разположение между Атлантическия океан и Средиземно море.

Особено активен остава маршрутът през Западна Африка и Канарските острови, който международните картели използват за прехвърляне на големи количества дрога към европейските пристанища.

Според експерти подобни мащабни доставки показват, че наркотрафикът става все по-организиран и използва сложна логистика, включително товарни кораби, риболовни съдове и контейнери с легален товар за прикритие.