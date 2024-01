"Оскар" 2024: "Барби", "Опенхаймер" и "Убийците от цветната луна" доминират в номинациите

Н оминациите за "Оскар" за 2024 г. вече са ясни.

Стърлинг К. Браун, Робърт де Ниро , Робърт Дауни Джуниър, Райън Гослинг и Марк Ръфало получиха първия набор от номинации за най-добър актьор в поддържаща роля.

Емили Блънт, Даниел Брукс, Америка Ферера, Джоди Фостър и Да'Вайн Джой Рандолф получиха номинации за най-добра актриса в поддържаща роля.

"What Was I Made For" и "I'm Just Ken" от Barbie получиха очакваните си номинации за най-добра оригинална песен.

За най-добър актьор в главна роля бяха номинирани Брадли Купър , Колман Доминго, Пол Джамати, Килиан Мърфи и Джефри Райт.

Анет Бенинг, Лили Гладстон, Сандра Хълър, Кери Мълиган и Ема Стоун са номинирани за най-добра актриса в главна роля.

"Барби", "Опенхаймер" и "Убийците на цветната луна" се очаква да бъдат най-доминиращите, като всяка от тях е готова да събере двуцифрени номинации.

"Клети създания" с участието на Ема Стоун и Марк Ръфало също се очаква да събере десет или повече номинации.

"Опенхаймер" на Кристофър Нолан е фаворит за най-добър филм, най-добър режисьор и множество други награди. Килиън Мърфи, Робърт Дауни Джуниър и Емили Блънт се очаква да получат също актьорските похвали.

96-ите награди "Оскар" ще се проведат на 10 март от 19 ч. на живо по ABC, водещи за четвърти път от Джими Кимел.