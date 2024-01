"Барби" и "Опенхаймер" са сред фаворитите за наградите "Оскар"

П ретендентите за тазгодишните награди "Оскар" ще бъдат обявени във вторник и ако Холивуд очаква куп номинации за дуото, станало известно като "Барбенхаймер", то френското кино очаква със затаен дъх номинации за "Анатомия на едно падане", съобщи АФП.

"Барби" и "Опенхаймер", тежката артилерия на бокс-офиса, с общи приходи от 2,4 милиарда щатски долара, може да се окажат претенденти за дузина от статуетките, включително "Оскар" за най-добър филм.

"Това продължава да е тяхната година и очакваме да доминират на номинациите", каза Пийт Хамънд, колумнист за специализираното издание "Дедлайн", пред АФП.

Отличеният с пет награди "Златен глобус" портрет на бащата на атомната бомба, създаден от режисьора Кристофър Нолан, е със силни позиции за наградите "Оскар". Филмът за изрусената кукла и запознанството ѝ с женомразството в реалния живот на режисьорката Грета Гъруиг от своя страна иска да докаже, че може да превърне успеха си в холивудско злато.

"Като цяло комедиите са в по-неблагоприятна позиция в сравнение с малко по-сериозните филми", обобщи Хамънд. В света на "Барбенхаймер", "Опенхаймер" очевидно има предимство, защото има сериозни герои, добави той.

Звездите на двата филма - Килиън Мърфи като Робърт Опенхаймер и Марго Роби като перфектната кукла, изглеждат като неизбежни кандидати за водещите актьорски награди, също като колегите си Робърт Дауни младши и Райън Гослинг в поддържащите роли.

