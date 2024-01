Райън Гослинг е разочарован, че Грета Гъруиг и Марго Роби не са получили номинации за "Оскар"

Р айън Гослинг сподели, че е "разочарован", след като звездата от "Барби" Марго Роби и режисьорката Грета Гъруиг не получиха номинации за най-добра актриса и най-добър режисьор на тазгодишните "Оскари".

Актьорът, заедно с Америка Ферера и няколко други участници в милиардния хит "Барби", беше посочен като номиниран за "Оскар" при обявяването на номинациите за 2024 г. на 23 януари.

След като Гослинг беше номиниран в категорията за най-добър актьор в поддържаща роля, той публикува изявление, получено от NBC News, в което се казва, че "няма Кен без Барби".

Трябва да се отбележи, че Роби, като продуцент, получи номинация за "Оскар" в категорията за най-добър филм, а Гъруиг получи номинация за най-добър адаптиран сценарий.

"За мен е изключителна чест да бъда номиниран от моите колеги заедно с такива забележителни творци в година на толкова много велики филми. И никога не съм си мислил, че ще го кажа, но също така съм невероятно поласкан и горд, че това е за представянето на пластмасова кукла на име Кен", започна Гослинг.

"Но няма Кен без Барби и няма филм за Барби без Грета Гъруиг и Марго Роби - двамата души, които са най-отговорни за този исторически, световноизвестен филм", продължи Гослинг, добавяйки, че "никакво признание не би било възможно за никого от филма без техния талант, хъс и гениалност".

"Да кажа, че съм разочарован, че те не са номинирани в съответните категории, би било подценяване", заяви актьорът.

"Напук на всички шансове, без нищо друго освен няколко бездушни, оскъдно облечени и, за щастие, без чатали кукли, те ни разсмиваха, разбиваха сърцата ни, бутаха културата и създаваха история. Тяхната работа трябва да бъде призната заедно с другите много достойни номинирани", добави той.

Актьорът завърши, като хвърли светлина върху тези, които все пак получиха номинации за "Барби".

"Като казах това, съм толкова щастлив за Америка Ферера и другите невероятни артисти, които допринесоха с таланта си за създаването на този толкова новаторски филм", казва Гослинг.

"Барби" получи общо осем номинации за наградите "Оскар", включително за най-добър филм, адаптиран сценарий, дизайн на костюмите и две номинации в категорията за оригинална песен за "What Was I Made For?" на Били Айлиш и Финиъс О'Конъл и "I'm Just Ken" на Марк Ронсън и Андрю Уайът.

След номинациите за "Оскар" много хора споделиха мнението си за това, че "Кен" е единственият, който получава признание, и го обвързаха с цялостното послание на "Барби". Във филма жените са водещи и заемат най-високите позиции в Барби Ленд, но когато Барби и Кен отиват в реалния свят, откриват, че той е патриархално общество.

"Грета Гъруиг: Направи възхваляван от критиката, дълбоко културен, феминистки филм за Барби и патриархата, който спечели милиард долара в боксофиса. Номинацията за "Оскар" е за... Кен", пише Шанън Уотс в Х.

Greta Gerwig: Made a critically acclaimed, culturally profound, feminist movie about Barbie and the patriarchy that made a billion dollars at the box office.



Oscar nomination goes to … Ken. #Barbie #Oscars2024 pic.twitter.com/mQ8xlYPzc3 — Shannon Watts (@shannonrwatts) January 23, 2024

"И така, целият смисъл на филма за Барби беше да овласти жените и да покаже, че сме силни и способни в един свят, доминиран от много мъже, но главната актриса и режисьорката не бяха номинирани за "Оскар"????. Кажете ми, че не сте разбрали смисъла на филма, без да ми го казвате", пише друг потребител в X.

So the whole point of the barbie movie was to empower women and show that we are strong and capable in a very male dominated world, yet the leading actress and director wasn’t nominated for an Oscar???? Tell me you didn’t understand the meaning of the film without telling me. pic.twitter.com/YBA5vt34Om — aims ⸆⸉ 🦋 IS SEEING TAYLOR SWIFT (@shimmeringtay13) January 23, 2024

Бет Мидлър също сподели мнението си за отхвърлянето на Гъруиг и Роби.

"Този път се обръщам към Грета Гъруиг и Марго Роби, които създадоха филм, който беше едновременно успех за критиката и културен феномен, разглеждайки феминистки теми през призмата на Барби и предизвиквайки патриархалните норми. Този филм не само предизвика дълбок отзвук, но и събра милиард долара. И все пак, по ирония на съдбата, номинацията за "Оскар" получи Кен. Всички отиват да гледат отново Барби тази вечер​", написа в Х номинираната за "Оскар" звезда.

"This one goes out to Greta Gerwig and Margot Robbie who crafted a film that was both a critical success and a cultural phenomenon, delving into feminist themes through the lens of Barbie and challenging patriarchal norms. This movie not only resonated deeply but also grossed a… — bettemidler (@BetteMidler) January 23, 2024

Още хора продължиха да изразяват мнението си за наградите в X.

"Съжалявам, но белият хетеросексуален в Барби получи номинация, а не ИСТИНСКИТЕ ЖЕНИ, КОИТО СА НАПРАВИЛИ ФИЛМА? #Oscars2024 са тотална измама, на Грета Гъруиг и Марго Роби им беше направено толкова мръсно", написа друг потребител на X.

I'm sorry but the straight white guy in Barbie got nominated and not the ACTUAL WOMEN WHO MADE THE MOVIE??? #Oscars2024 are a total scam, Greta Gerwig & Margot Robbie were done so dirty pic.twitter.com/yjG2swb8yV — Barbie deserved better 🩷🩷🩷 (@ElegyGoldsmith) January 23, 2024

Друг човек пък написа, че макар да не следи наградите, отричането на двете дами му се струва много в тон с филма.

"Не обръщам голямо внимание на наградите. Но това, че Райън Гослинг получи номинация, а Марго Роби и Грета Гъруиг НЕ получиха номинации, се усеща сякаш нещо се случва във филма за Барби, за да илюстрира още повече смисъла на филма за Барби", смята човекът.

I don't pay much attention to award shows.



But Ryan Gosling getting a nomination and Margot Robbie and Greta Gerwig NOT getting nominations feels like something happening in the Barbie movie to further illustrate the point of the Barbie movie. pic.twitter.com/T9uFEyiKOz — Jonathan Loves X-Men (@jonathan_eff) January 23, 2024

Макар че имаше много подкрепа за Гослинг, един човек написа: "Обичам Райън, но защо един МЪЖ получи номинация за "Оскар" за това, че играе във филм за това колко суров е светът към ЖЕНИТЕ, а Марго, която изигра изключителна роля като Барби и представи женствеността и всички борби, с които жените трябва да се сблъскат, не получи?"

i love ryan but why did a MAN get nominated for the oscars for playing in a movie about how harsh the world is on WOMEN, and margot, who played an exceptional role as barbie and represented womanhood and all the struggles women have to face, didn’t??? pic.twitter.com/bVd5TlJUMV — bella ☆ CLOSED FOREVER (@blockbellaout) January 23, 2024

Освен това един човек засегна въздействащия монолог на Ферера за това как е "невъзможно да бъдеш жена".

"Е, всичко, което направиха #OscarNoms, беше да докажат, че #Barbie е права... "Буквално е невъзможно да бъдеш жена; в този патриархален свят. Не бих винил Гъруиг или Роби, ако се чувстват разочаровани", написа човекът, като безброй други също изразиха подобни чувства.