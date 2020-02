Ето защо Еминем изпя тази песен на "Оскарите"

Е минем шокира зрителите по време на излъчването на наградите "Оскар" в неделя с изпълнението на песента "Lose Yourself", пишат от "Foxnews".

47-годишният рапър спечели "Оскар" за тази песен, включена във филма "8-ма миля", през март 2003 г., но не присъства на церемонията, за да я изпълни или да приеме наградата тогава.

Вчера той публикува в Туитър откъс от връчването на наградата и написа следното:

Look, if you had another shot, another opportunity... Thanks for having me @TheAcademy. Sorry it took me 18 years to get here. pic.twitter.com/CmSw2hmcZo — Marshall Mathers (@Eminem) February 10, 2020

"Вижте, ако имате още една възможност... Благодаря, че ме поканихте! За съжаление ми трябваха 18 години, за да стигна дотук".

В интервю за Variety изпълнителят, чието истинско име е Маршъл Матърс, разкрива кое е това, което го е накарало да изпее "Lose Yourself" на сцената на "Оскарите" толкова години по-късно:

"Мислех си, че тъй като не получих шанс да го направя преди, може би сега ще е готино“, казва Еминем.

"Тогава аз дори не смятах, че имам шанс да спечеля. Току-що бяхме изпълнили песента на наградите "Грами" няколко седмици преди "Оскарите", така че преценихме, че не е добра идея".

Eminem performing 'lose yourself' at the #Oscars the Celebs in the audience trying to rap along got me laughing 😂😂😂pic.twitter.com/CQ70a28XmU — Ali (@DrakesWriter1) February 10, 2020

Той добавя: "И също по онова време по-младото ми "аз" всъщност не чувстваше, че това шоу ще ме разбере".

Все пак той печели наградата. "Това за мен показва колко автентична и истинска е тази награда - когато не се появиш и все пак печелиш", отбелязва Еминем.

Do you remember the words to Eminem's "Lose Yourself"? The #Oscars crowd definitely does: https://t.co/8kz7m5vtnF pic.twitter.com/hkDE5MfIul — ABC News (@ABC) February 10, 2020

Изпълнителят казва, че дори не е гледал церемонията през 2003 г. по телевизията, но е бил вкъщи с дъщеря си, която на следващата сутрин е трябвало да бъде на училище.

През същата година наградата е връчена от Барбара Стрейзънд и е приета от един от музикантите на Еминем.

В галерията вижте къде отидоха "Оскарите" тази година:

