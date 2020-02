Социалните мрежи за „Оскар”-ите: Еминем, „Паразит”, Хоакин Финикс

Ц еремонията по раздаването на престижните филмови награди „Оскар” приключи.

Най-голямата изненада на вечерта дойде от южнокорейската лента „Паразит”, която грабна общо 4 статуетки, сред които за най-добър филм, най-добър режисьор и най-добър международен филм.

Реакциите в социалните мрежи не закъсняха.

ПОБЕДИТЕЛИТЕ ВЪВ ВСИЧКИ 24 КАТЕГОРИИ ВИЖТЕ В ГАЛЕРИЯТА ТУК

Ето какво мислят потребителите в уеб пространството за раздаването на наградите „Оскар”.

N the Oscar goes to THE JOKER #Joaquin_Phoenix well deserved man...n the best part is dat hezz an animal lover.. Congratulations phoenix...🙏 pic.twitter.com/5pguBVcqSG — Praveen Das (@praveenkr103) February 10, 2020

"И "Оскар"-ът отива при "ЖОКЕРА". Хоакин Финикс, ти го заслужи, човече... а най-хубавата част е, че той обича животните...Поздравления, Финикс", коментира един потребител в Туитър на фона на интересна илюстрация.

"Ето как изглеждат хейтърите на Хоакин Финикс в момента" .

"Бонг Джуун-хоу след спечелването на 4 "Оскар"-а: "Ето как побеждавам аз"".

‘The Irishman’ didn’t win a single award even though it had 10 nominations, making it the biggest loser at the #Oscars since ‘American Hustle.’ — Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) February 10, 2020

"Ирландецът" не спечели нито една награда, въпреки че имаше 10 номинации, което го превръща в най-големия губещ на "Оскарите".

get yourself a girl who looks at you the way Boon-Ho Jong looks at his Oscar



Well deserved! #Parasite pic.twitter.com/V2anFXJnlB — Julian Calor (@JulianCalorDJ) February 10, 2020

"Намерете си момиче, което да ви гледа така, както Бонг Джуун-хоу гледа своя "Оскар".

My reaction to Parasite winning Best Picture, Best Director, Best International Language Film, and Best Original Screenplay was essentially this on steroids #Oscars pic.twitter.com/KZhNsxPPwh — Liam (@Liam_Norval) February 10, 2020

"Каква беше реакцията ми, когато разбрах, че "Паразит" печели в категориите за най-добър филм, най-добър режисьор, най-добър международен филм и най-добър оригинален сценарий".

"Една дума: Легендарни

Еминем и Елтън Джон в бекстейджа на "Оскар"-ите".

WAIT but sandra oh’s reaction to parasite winning their oscar 😭🥺 pic.twitter.com/TPAFPMs14A — joyce⁷ • h☻biuary (@taysvante) February 10, 2020

"Реакцията на Сандра Оу при обявяването на "Паразит" за победител в категорията за най-добър филм".

Me after Joaquin Phoenix won Best Actor for the Joker.



#Oscars pic.twitter.com/WEKGGCwNbj — Cameron Grant (@extracoolcam101) February 10, 2020

"Как изглеждах, когато разбрах, че Хоакин Финикс печели "Оскар" за най-добра мъжка роля".

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още актуално съдържание от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.