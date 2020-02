Най-емоционалните речи на победителите на "Оскар" 2020

Д еветдесет и втората церемония по раздаването на наградите „Оскар” вече е в историята.

Макар и тя да премина под знака на предизвестените победители, изненади все пак не липсваха.

Южнокорейската продукция „Паразит” определено бе звездата на вечерта, а заедно с нея в историята със сигурност ще останат и част от речите на победителите в отделните категории.

Някои вдъхновяващи, други противоречиви, трети – забавни.

Ето някои от тях:

#Oscars Moment: Joaquin Phoenix wins Best Actor for his work in @jokermovie. pic.twitter.com/M8ryZGKGHV — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

Хоакин Финикс – Най-добра мъжка роля, „Жокера”

„Не се чувствам нещо повече от останалите номинирани в тази категория, нито от всички в тази зала, защото всички ние споделяме една любов – любовта към киното. Този начин на изразяване ми подари най-необикновения живот…Смятам, че най-големият подарък за мен и за повечето хора тук е възможността да говорим вместо онези, които нямат глас…”.

#Oscars Moment: Hair Love wins Best Animated Short Film! pic.twitter.com/LjInB0ejmy — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

Матю Чери – Най-добър късометражен анимационен филм, „Космата любов”

„Тази награда е посветена на Коби Брайънт. Дано всички имаме такова второ полувреме, каквото имаше той”.

Брад Пит – Най-добра поддържаща мъжка роля, „Имало едно време в Холивуд”

„Казаха ми, че имам само 45 секунди. Това е с 45 секунди повече от времето, което Сенатът даде на Джон Болтън тази седмица. Мисля си, че, ако Куентин направи филм за това, възрастните може би ще си свършат работата”.

#Oscars Moment: Bong Joon Ho accepts the Oscar for Best Directing for @ParasiteMovie. pic.twitter.com/b7t6bYGdzw — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

Бонг Джуун-хоу – Най-добър режисьор, „Паразит”

„След като спечелих наградата за най-добър международен филм смятах, че съм приключил за днес и вече мога да си почина…Когато бях студент, имаше една реплика, която стои дълбоко в сърцето ми…Този цитат е на великия Мартин Скорсезе…Когато бях в университета, изучавах филмите на Мартин Скорсезе. Самият факт, че съм номиниран в една категория заедно с него, беше голяма чест. Никога не съм си мислил, че ще спечеля”.

Бонг Джуун-хоу – Най-добър международен филм, „Паразит”

„Готов съм да пия довечера, чак до сутринта”.

Тайка Уайтити – Най-добър адаптиран сценарий, „Джоджо Заека”

„Искам да благодаря на майка ми..Къде си, мамо? Загубих те…Благодаря ти за това, че си ми майка, и за много други неща…Искам да благодаря на още много хора, но няма, защото ги забравих”.

Лора Дърн – Най-добра поддържаща женска роля, „Брачна история”

„Знаете ли? Някои хора казват, че никога не можеш да срещнеш своите герои, но аз казвам, че ако си истински благословен, ще ги получиш като свои родители. Споделям тази награда с тях”.

