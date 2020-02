И големите победители на наградите „Оскар” 2020 са...

Т ази нощ в Долби Тиътър се провежда 92-тата церемония по раздаването на престижните филмови награди "Оскар".

Категориите, в които са номинирани редица уважавани актьори, режисьори и сценаристи, са общо 24.

С най-много номинации тази вечер е лентата на Тод Филипс - "Жокерът", която се състезава за статуетката в общо 11 категории.

За втора поредна година "Оскар"-ите няма да имат водещ. В нашата галерия можете да видите още любопитни факти за тазгодишната церемония.

Жанел Моне и Били Портър откриха церемонията със зашеметяващо музикално изпълнение.

Стив Мартин и Крис Рок дадоха начало на раздаването на престижните статуетки.

Актьорът, който бе отличен с „Оскар” за най-добра поддържаща мъжка роля, е Брад Пит за ролята си в „Имало едно време в Холивуд”.

Това е вторият „Оскар” за Брад Пит и първият за актьорско майсторство.

„Леле, благодаря, това е невероятно”, бяха първите думи на актьора на сцената след спечелването на статуетката.

Втората награда за вечерта бе за най-добър анимационен филм. Статуетката в тази категория грабна лентата „Играта на играчките 4”.

„Оскар” за най-добра поддържаща женска роля очаквано спечели Лора Дърн за ролята си в „Брачна история”.

Като най-добър анимационен късометражен филм бе отличен „Космата любов”.

„Споделяме тази награда с вас”, споделиха създателите на филма на сцената на „Оскар”-ите.

„Тази награда е за Коби Брайънт”, добавиха те.

.@IdinaMenzel, @AURORAmusic and nine of the world's Elsas just took to the stage for a performance of "Into the Unknown." #Oscars pic.twitter.com/2QUW67HYiS