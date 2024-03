Арън Тейлър-Джонсън е избран за следващия Джеймс Бонд

А рън Тейлър-Джонсън е избран да бъде следващият Джеймс Бонд, според съобщенията.

Известен с роли във филми като "Kick-Ass" и "Avengers: Age Of Ultron", 33-годишният актьор очевидно все още не е приел официално емблематичната роля, но източник каза пред The ​​Sun: "Бонд е за Арън, ако желае да го приеме."

Източникът добави: "Официалната оферта е на масата и те чакат да чуят отговор."

Говори се, че Eon Productions, която продуцира филмите за Бонд, се готви да заснеме нов филм за 007, като в момента се работи по сценарий.

Източникът на Sun добави: „Що се отнася до Eon, Арън ще подпише договора си през следващите дни и те могат да започнат да се подготвят за голямото съобщение.“

Тейлър-Джонсън е "невероятно талантлив актьор", цитиран е източникът. Те го нарекоха "идеалният човек за ролята на Бонд и ще продължи добре от мястото, където Даниел Крейг спря".

Тейлър-Джонсън беше попитан от списание Numero миналата седмица за слуховете, които го свързват с ролята. В отговор той каза: "Намирам за очарователно и прекрасно, че хората ме виждат в тази роля. Приемам го като голям комплимент."

