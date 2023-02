Идрис Елба: Няма да бъда Джеймс Бонд

А ктьорът Идрис Елба разкри, че ще продължи да бъде измъченият детектив Джон Лутър, а не Джеймс Бонд, предаде Асошиейтед прес.

Той говори в Дубай по време на Световна правителствена среща на високо равнище, като се включи в дискусиите дали ще влезе в ролята на прочутия британски шпионин на писателя Иън Флеминг.

"A lot of people talk about another character that begins with ‘J’ and ends with ‘B,’ but I’m not going to be that guy," the actor told the World Government Summit in Dubai. https://t.co/wAvKJiq8yn