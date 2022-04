Може ли Джейми Дорнан да бъде новият Джеймс Бонд?

С лед като се разбра, че досегашният Джеймс Бонд - Даниел Крейг - няма да продължи ролята си в криминалната поредица, започна да се говори за това кой ще е новият Агент 007.

Един от потенциалните кандидати за ролята на Бонд е Джейми Дорнан. 39-годишният актьор разкри, че може да поеме желаната роля в интервю за Esquire.

Агент 007 преди това са играли Шон Конъри, Дейвид Нивън, Джордж Лейзънби, Роджър Мур, Тимъти Далтън, Пиърс Броснан и Даниел Крейг.

Докато говореше за изданието, Дорнан коментира кариерата на дългогодишния си приятел Робърт Патинсън, който беше избран за новия Батман, признавайки, че е малко притеснен, когато става дума за изпълняване на такава емблематична роля в добре познат франчайз - по-специално негативността, която идва заедно с това.

„Предразсъдъците са такава дяволска болест“, каза Дорнан. „Това е болест в цялата ни култура. В моята професия, разбира се. Но като цяло хората имат много предразсъдъци и това е много тъжно. Вижте реакциите, когато Роб беше избран като Батман. Те бяха на 90 процента отрицателни."

„Когато Даниел Крейг получи ролята на Джеймс Бонд, реакциите пак бяха отрицателни. И познайте какво? Даниел Крейг беше брилянтен в ролята си и това промени цялата енергия на Бонд. Също така, всички скептици харесват това, което Роб направи с Батман."

Въпреки това, което Дорнан е видял да се случва с някои от най-талантливите актьори в индустрията, у него привидно има елемент на вълнение, когато става въпрос за потенциалното влизане в ролята на следващия Джеймс Бонд.

