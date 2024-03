Ето какво се случва с тялото след 7 дни без храна

М илиарди хора по света редовно постят, за да отслабнат или по религиозни причини, но досега пълните биологични последици от продължителното ограничаване на калориите остават слабо разбрани. Гладни за данни, до които да се докоснат, изследователите вече са анализирали системните промени, които се случват в множество органи по време на дълги периоди без храна, разкривайки както положителни, така и отрицателни въздействия върху здравето.

Авторите на изследването набрали 12 здрави доброволци, за да участват в седемдневно гладуване. През това време им е било позволено да пият вода, но не са могли да консумират никаква храна. Участниците били внимателно наблюдавани през целия този период, като изследователите измервали промените в около 3000 различни кръвни протеина на дневна база.

