За повече енергия и по-добро настроение: Периодично гладуване

П ериодичното гладуване е свързано с повече енергия и по-добро настроение, показват данни от мащабно проучване, проведено от британски изследователи и цитирано от ЮПИ.

Изследователи от лондонския Кралски колеж са установили, че ограничаването на консумацията на храна в 10-часов прозорец и гладуване през останалите 14 часа в денонощието имат положително въздействие върху здравето.

Експертите представиха резултатите от изследването по време на Европейската конференция по хранене.

Fasting for 14 hours is associated with higher energy and mood and lower hunger levels.



Results from the largest UK community science study show intermittent fasting doesn't need to be very restrictive to see results.



