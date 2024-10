Темата на Met Gala 2025: Черният стил в мъжкото облекло през вековете

Т емата на следващото издание на годишния бал на "Метрополитън" и звездните му домакини вече са известни - Фарел Уилямс, Люис Хамилтън, Колман Доминго, Ей Ес Ей Пи Роки и Леброн Джеймс ще помогнат на музея да открие изложба, посветена на черния стил в мъжкото облекло през вековете, предаде Асошиейтед прес.

Уилямс и Хамилтън присъстваха на обявяването.

The theme for the 2025 Met Costume Institute exhibition at the @MetMuseum has been announced! “Superfine: Tailoring Black Style” will open to the public at The Metropolitan Museum of Art on May 10, 2025, and run through October 26, 2025. https://t.co/gEhzjGVKFd