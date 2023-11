Ето каква е темата за следващата Met Gala

М оже би е време приказните бални рокли да бъдат извадени - темата на следващия годишен бал на музея "Метрополитън" ще бъде "Спящи красавици: Да пробудим модата отново", предаде Асошиейтед прес.

След като разкриха темата на пищната гала през 2024 г., от Института за костюми на Музея на изкуствата "Метрополитън" предстои да обявят и кои ще бъдат звездните водещи на събитието на 6 май.

"Спящите красавици", които се споменават в заглавието на изложбата, всъщност са ценни дрехи от колекцията на музея. Те са толкова крехки, че трябва да бъдат поставени в специални стъклени "ковчези", казаха кураторите.

Дрехите ще бъдат изложени в поредица от галерии, организирани по теми, свързани с природата.

"Използвайки света на природата като обединяваща визуална метафора за преходността на модата, изложбата ще изследва цикличните теми за възраждането и обновяването, вдъхвайки нов живот на тези легендарни експонати чрез творчески и потапящи активации, предназначени да предадат ароматите, звуците, текстурите и движенията на дрехите, които вече не могат директно да взаимодействат с тялото", се казва в направеното от музея изявление.

Кураторът Андрю Болтън, който ръководи всички изложби на музея, обясни, че експозицията включва както редки исторически облекла, така и съответстващи съвременни модни решения.

"Когато една дреха влезе в нашата колекция, нейният статут се променя безвъзвратно", казва Болтън. "Това, което някога е било важна част от житейския опит на даден човек, сега е неподвижно произведение на изкуството, което вече не може да бъде носено или чуто, докоснато или помирисано. Изложбата се опитва да съживи тези произведения на изкуството, като събуди отново техните сетивни способности", допълва кураторът.

Изложбата ще включва около 250 облекла и аксесоари, обхващащи четири века. Те ще бъдат показани в поредица от стаи и организирани по теми, вдъхновени от природата, като целта е тази завладяваща среда да ангажира зрението, обонянието, осезанието и слуха на посетителя.

