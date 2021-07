Елизабет II на снимачната площадка на най-дълго излъчвания сериал

Б ританската кралица Елизабет II посети снимачната площадка и студиото на най-дълго излъчваната телевизионна сапунена опера в света "Коронейшън стрийт", съобщи Ройтерс.

Кралицата, която е на 95 години и е най-възрастният и най-дълго управлявал монарх в света, беше посрещната с аплодисменти и радостни възгласи, когато стъпи на червения килим, покриващ калдъръмените улици, под звуците на популярната мелодия на телевизионния сериал.

Тя се срещна с най-дълго участващите в поредицата телевизионни звезди пред входа на заведението "Роувърс ритърн ин" от сериала и се поинтересува как екипът се е справил с ограниченията по време на пандемията.

Queen Elizabeth meets actors and members of the production team during a visit to the set of the TV series "Coronation Street" in Manchester, Britain. More photos of the day: https://t.co/vXc5TeCIMn 📷 Scott Heppell pic.twitter.com/nqbopU5Sdt