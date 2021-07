Най-високото отличие за храброст: Кралица Елизабет II награди британската здравна служба

К ралица Елизабет Втора връчи Кръста на Джордж (Джордж крос) на британската Национална здравна служба като признание за 73 години всеотдайна работа, включително и в борбата с новия коронавирус, предаде Ройтерс.

Кръстът на Джордж е най-високото отличие за храброст, присъждано на цивилни лица. То е връчвано колективно два пъти и само веднъж от кралицата.

Британският премиер Борис Джонсън заяви, че това е символ за благодарността на нацията към медицинския персонал.

"Служителите на британската Национална здравна служба се грижат за нас, приятелите и семействата ни на първа линия на пандемията повече от година, а и аз от първо лице видях тяхната смелост", заяви Джонсън, който миналата година беше лекуван от COVID-19 в интензивно отделение.

"Знам, че цяла Великобритания стои зад мен при отдаването на почит и изказването на благодарност за всичко, което Националната здравна служба прави за нас, не само през изминалата година, а от нейното създаване", каза още министър-председателят.

Британската Национална здравна служба е сформирана през 1948 г. като основното звено в социална реформа след Втората световна война. Мисията ѝ е да осигури държавно финансиране за цялостно универсално здравеопазване.

Главният изпълнителен директор на Националната здравна служба Саймън Стивънс каза, че е чест да бъдат признати уменията, състраданието и силата на духа, показани от медицинските служители през най-тежката пандемия от един век насам.

