Футболен треньор почина от инфаркт по време на мач в Сърбия

Ф утболен треньор трагично почина на 44 години след като получи инфаркт по време на мач в Сърбия, потапяйки футболния свят в скръб, пише английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Треньорът на Раднички 1923, Младен Зизович, се срина край страничната линия, след като получи инфаркт 22 минути след началото на мача

на неговия клуб срещу тима Младост в неделя вечерта.

Играчите и треньорският щаб бяха информирани по-късно по време на мача, че Зизович, който веднага беше откаран в болница след оказана първа помощ, трагично е починал — предизвиквайки разбиващи сърцето сцени на отчаяние на терена.

A real tragedy in Serbia.



FK Radnicki 1923 head coach Mladen Zizovic has sadly passed away at the age of 45 after suffering a heart attack during his team’s league match against Mladost Lucani.



The players, who were still on the pitch while their coach was rushed to hospital… pic.twitter.com/FOraL6f6h1 — Goal Gossip (@Goal_Gossip1) November 3, 2025

Видеозапис на страшния инцидент, който се случи 20 минути след подновяването на мача, беше споделен в социалните мрежи в понеделник, като

футболистите се разплакаха и се утешаваха взаимно в скръбта си.

Мачът беше временно прекъснат след като Зизович падна на земята и беше подновен от рефера след като босненският треньор беше транспортиран до болницата. След като играчите получиха трагичната новина, съдията прекрати срещата.

Зизович, който водеше своя трети мач начело на Раднички 1923 след назначението си на 23 октомври, прекрати кариерата си като футболист през 2016 г.

Той има две участия за националния отбор на Босна и Херцеговина, като цялата си кариера е прекарал в родната си страна или в Албания.

В почит към Зизович, който оставя след себе си три деца, Сърбската футболна федерация написа: „Футболната асоциация на Сърбия прие с дълбока скръб новината за внезапната смърт на треньора на ФК Раднички 1923 Младен Зизович, който почина по време на мача от Моззарт Бет Суперлига на Сърбия между Младост и Раднички 1923 в Лучани.

🇧🇦🇷🇸 | Sırbistan Süper Ligi ekibi Radnicki 1923'ün teknik direktörü Mladen Zizovic, deplasmanda oynanan Mladost Lucani maçı sırasında geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.



44 yaşındaki teknik adam, maçın 22. dakikasında aniden yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan… pic.twitter.com/slGoGJj1aw — Balkan Futbolu (@BalkanFutbolu) November 4, 2025

Неговата преждевременна кончина представлява огромна загуба за цялата футболна общност. Футболната асоциация на Сърбия изразява най-дълбоки съболезнования на семейството на Зизович, членовете на ФК Раднички 1923, както и на всички приятели и почитатели на неговия характер и работа. Почивай в мир, Младен.

Твоята любов към футбола и наследството, което остави, ще останат с нас завинаги“.

Сръбският гранд Партизан Белград добави: „С тъга научихме новината, че треньорът на Раднички от Крагуевац, Младен Зизович, внезапно е починал. Изказваме искрени съболезнования на семейството, приятелите и клуба“.