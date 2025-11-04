Свят

Футболен треньор почина от инфаркт по време на мач в Сърбия

4 ноември 2025, 10:44
Футболен треньор почина от инфаркт по време на мач в Сърбия
Младен Зизович   
Източник: ЕПА/БГНЕС

Ф утболен треньор трагично почина на 44 години след като получи инфаркт по време на мач в Сърбия, потапяйки футболния свят в скръб, пише английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Треньорът на Раднички 1923, Младен Зизович, се срина край страничната линия, след като получи инфаркт 22 минути след началото на мача

на неговия клуб срещу тима Младост в неделя вечерта.

Играчите и треньорският щаб бяха информирани по-късно по време на мача, че Зизович, който веднага беше откаран в болница след оказана първа помощ, трагично е починал — предизвиквайки разбиващи сърцето сцени на отчаяние на терена.

Видеозапис на страшния инцидент, който се случи 20 минути след подновяването на мача, беше споделен в социалните мрежи в понеделник, като

футболистите се разплакаха и се утешаваха взаимно в скръбта си.

Мачът беше временно прекъснат след като Зизович падна на земята и беше подновен от рефера след като босненският треньор беше транспортиран до болницата. След като играчите получиха трагичната новина, съдията прекрати срещата.

Зизович, който водеше своя трети мач начело на Раднички 1923 след назначението си на 23 октомври, прекрати кариерата си като футболист през 2016 г.

Той има две участия за националния отбор на Босна и Херцеговина, като цялата си кариера е прекарал в родната си страна или в Албания.

В почит към Зизович, който оставя след себе си три деца, Сърбската футболна федерация написа: „Футболната асоциация на Сърбия прие с дълбока скръб  новината за внезапната смърт на треньора на ФК Раднички 1923 Младен Зизович, който почина по време на мача от Моззарт Бет Суперлига на Сърбия между Младост и Раднички 1923 в Лучани.

Неговата преждевременна кончина представлява огромна загуба за цялата футболна общност. Футболната асоциация на Сърбия изразява най-дълбоки съболезнования на семейството на Зизович, членовете на ФК Раднички 1923, както и на всички приятели и почитатели на неговия характер и работа. Почивай в мир, Младен.

Твоята любов към футбола и наследството, което остави, ще останат с нас завинаги“.

Сръбският гранд Партизан Белград добави: „С тъга научихме новината, че треньорът на Раднички от Крагуевац, Младен Зизович, внезапно е починал. Изказваме искрени съболезнования на семейството, приятелите и клуба“.

По темата

футболен треньор Младен Зизович инфаркт футболна трагедия Раднички 1923 смърт на терена сръбски футбол скръб колабира по време на мач Босна и Херцеговина
Последвайте ни
Кристин Лагард: На 1 януари 2026 г. сърцето ми ще бие с теб, България

Кристин Лагард: На 1 януари 2026 г. сърцето ми ще бие с теб, България

Джонатан Бейли е най-секси мъжът на света за 2025 г.

Джонатан Бейли е най-секси мъжът на света за 2025 г.

Работник почина след падане от новострояща се сграда край София

Работник почина след падане от новострояща се сграда край София

„Ще се видим в ада“: Нина Добрев се подигра брутално на Шон Уайт с Хелоуин костюм

„Ще се видим в ада“: Нина Добрев се подигра брутално на Шон Уайт с Хелоуин костюм

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Международният ден на кучето – празник на най-добрия приятел на човека

Международният ден на кучето – празник на най-добрия приятел на човека

dogsandcats.bg
<p>Големият мит за детокс диетите: Истината, която никой не ви казва</p>
Ексклузивно

Големият мит за детокс диетите: Истината, която никой не ви казва

Преди 2 часа
4 ноември: Убийството, което промени историята
Ексклузивно

4 ноември: Убийството, което промени историята

Преди 5 часа
Срутиха напълно бившата резиденция на Ахмед Доган в „Бояна“ (СНИМКИ)
Ексклузивно

Срутиха напълно бившата резиденция на Ахмед Доган в „Бояна“ (СНИМКИ)

Преди 4 часа
От лев към евро: Как да се предпазим от скрити такси
Ексклузивно

От лев към евро: Как да се предпазим от скрити такси

Преди 5 часа

Виц на деня

– Изтеглих си приложение за броене на калории. – И как е? – Изтри се само, след като видя снимка от вечерята ми.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Руса жена роди тъмнокожи близнаци с черна коса, как реагира съпругът ѝ

Руса жена роди тъмнокожи близнаци с черна коса, как реагира съпругът ѝ

Любопитно Преди 13 минути

Преди някой да успее да разбере какво се случва, видеото се разпространи онлайн

Филипински военен хеликоптер се разби при спасителна мисия

Филипински военен хеликоптер се разби при спасителна мисия

Свят Преди 16 минути

Не е ясно дали има оцелели

<p>&quot;Смразяващ писък&quot; спаси момиче&nbsp;в лунапарк</p>

Ужас в увеселителен парк: "Смразяващ писък" спаси момиче с разкопчан колан

Свят Преди 41 минути

"На първото възвишение момичето, седнало зад съпругата ми, издаде смразяващ кръвта писък, какъвто никога не бях чувал“

Валдис Домбровскис: Членството в еврозоната засилва устойчивостта на малките икономики

Валдис Домбровскис: Членството в еврозоната засилва устойчивостта на малките икономики

България Преди 46 минути

Подготовката на България за присъединяване към еврозоната върви по план, отбеляза еврокомисарят

<p>Петкова: България е напълно готова да въведе еврото от 1 януари</p>

Теменужка Петкова: България е напълно готова да въведе еврото от 1 януари 2026 г.

Пари Преди 52 минути

Това послание отправи министърът на финансите в рамките на конференцията на високо равнище „България на прага на еврозоната”

<p>Румъния вдигна изтребители заради руски удари по Дунав</p>

Румъния вдигна изтребители заради руски удари по украинска пристанищна инфраструктура по Дунав

Свят Преди 52 минути

Министерството на отбраната в Букурещ отново осъжда нападенията на Руската федерация над украинска цивилна инфраструктура

Министрите от ЕС се срещат в Брюксел за важни преговори за климата

Министрите от ЕС се срещат в Брюксел за важни преговори за климата

Свят Преди 57 минути

Европейският съюз се стреми да стане климатично неутрален

След три развода - Ким Кардашиян отказва да бъде бракоразводен адвокат

След три развода - Ким Кардашиян отказва да бъде бракоразводен адвокат

Свят Преди 1 час

Кардашиян казва, че разводът е „толкова близка тема“ след като го е преживяла „със семейството и родителите си, докато расте"

Скача таксата за издаване на лична карта от януари 2026

Скача таксата за издаване на лична карта от януари 2026

България Преди 1 час

Документите за самоличност могат да бъдат подменени и преди изтичане срока на тяхната валидност

Камион блъсна и уби възрастна жена във Варна

Камион блъсна и уби възрастна жена във Варна

България Преди 1 час

Пробите на шофьора за алкохол и наркотици са отрицателни

<p>Доналд Тръмп заплаши Ню Йорк, ако гласува за Мамдани:&nbsp;<strong>&quot;Нямате избор&quot;</strong></p>

Доналд Тръмп заплаши Ню Йорк, ако гласува за Мамдани: "Нямате избор"

Свят Преди 1 час

„Той не ме подкрепя. Той се противопоставя на Мамдани“, каза Андрю Куомо

Снимката е илюстративна

Скандал във Вършец: Скритa камера открита в тоалетната на механа по време на рожден ден

България Преди 1 час

Жена от село Горно Озирово подава сигнал в полицията, след като намира микрокамера с карта памет в санитарно помещение на заведение във Вършец

ЕК представя доклада за готовността на страните кандидатки за членство в ЕС

ЕК представя доклада за готовността на страните кандидатки за членство в ЕС

Свят Преди 1 час

Държавите от Западните Балкани от години полагат усилия по пътя си към евроинтеграцията

Кристалина Георгиева: Приемането на еврото ще остане в историята като ключова стъпка за България

Кристалина Георгиева: Приемането на еврото ще остане в историята като ключова стъпка за България

Пари Преди 2 часа

Тя предупреди, че след 1 януари 2026 г. страната ни ще бъде изправена и пред краткосрочни и средносрочни предизвикателства

Как НОИ осъвременява пенсиите: Разбираемо обяснение на швейцарското правило

Как НОИ осъвременява пенсиите: Разбираемо обяснение на швейцарското правило

България Преди 2 часа

В случай, че изчисленият процент е отрицателно число, пенсиите не се осъвременяват и остават в същия размер, обясняват експертите от НОИ

<p>Почина лицето на Северна Корея&nbsp;</p>

Почина Ким Йонг Нам, лицето на Северна Корея за света

Свят Преди 2 часа

„Ким Йонг Нам е перфектният пример за това как да оцелееш дълго в Северна Корея“

Всичко от днес

От мрежата

10 любопитни факта за Котон де Тулеар – малкото куче с голямо сърце

dogsandcats.bg

Как да се грижим за кучето си след операция

dogsandcats.bg
1

Щъркел на автогарата в Монтана

sinoptik.bg
1

Облаци и мъгли след "сиромашкото лято"

sinoptik.bg

От сладникав актьор до носител на Оскар: Матю Макконъхи на 56

Edna.bg

Здравословни рецепти с джинджифил

Edna.bg

Евертон Бала спечели WINBET Гол на кръга #13

Gong.bg

Осъдиха защитник на Челси

Gong.bg

Председателят на ЕЦБ и управителят на БНБ показаха българските евробанкноти (ВИДЕО)

Nova.bg

Най-добрите финансисти в Европа - на конференция за въвеждането на еврото у нас

Nova.bg