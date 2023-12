Халеевата комета се завръща: 40-годишното пътуване обратно към Слънцето стартира

М оже би най-известната комета от всички, Халеевата комета, е напът да започне своето близо 40-годишно пътуване обратно към Слънцето, като по пътя си ще премине покрай нашата планета.

На 9 декември кометата достигна своя афелий - точката, в която се отдалечава най-много от Слънцето, като преминава отвъд орбитата на Нептун. Това представлява средната точка в орбитата на Халей около нашата звезда, която е необичайна с това, че се осъществява в посока, обратна на тази на планетите от нашата Слънчева система, известна като ретроградна орбита.

Кратката история на Халеевата комета, която всява страх у хората хиляди години

След днешния ден Халей ще започне да се движи обратно към Слънцето, като в средата на 2061 г. ще достигне перихелий - най-близкото си разстояние до Слънцето. По това време кометата отново ще стане видима в небето ни, след като изчезна от полезрението през 2003 г., съобщава IFL Science.

Кометата е забелязвана многократно в историята, въпреки че английският астроном Едмънд Халей е този, който установява, че тя ще се завърне. За последен път тя преминава покрай Земята през 1986 г.

