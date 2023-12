Халеевата комета достига най-отдалечената си точка от Слънцето този уикенд

В събота, 9 декември, най-известната от всички комети 1P/Halley (Халеевата комета) достига отличителна точка на своето 75-годишно пътуване през Слънчевата система, достигайки най-отдалечената точка от Слънцето.

Кратката история на Халеевата комета, която всява страх у хората хиляди години

Може да се каже, че декември 2023 г. представлява средата между последното появяване на кометата през 1986 г. и следващото 2061 г.

Никой не е виждал Халеевата комета, откакто Много големият телескоп на Европейската южна обсерватория я засне през 2003 г. По това време тя беше на разстояние 28 астрономически единици (AU) при величина +28.

Точният момент на Афелион (достигането на най-отдалечената точка от Слънцето) настъпва в 1:00 универсално време (UT) на 9 декември (20:00 EST в петък вечер на 8-ми). В този момент Халеевата комета ще бъде на почти 5,3 милиарда километра от Слънцето.

Това поставя кометата извън орбитата на Нептун, светейки на +35-та величина в южното съзвездие Хидра, Морската змия. Кометата също ще се движи с най-бавната си скорост, с 0,91 километра в секунда или 2000 мили в час спрямо Слънцето.

Това поставя кометата доста извън обхвата на аматьорските или дори големите професионални телескопи. Към момента на писане на това, НАСА няма обявени планове за заснемане на Халеевата комета в Афелион с помощта на Хъбъл или JWST.

Халеевата комета със сигурност е оставила своя отпечатък в историята. Сър Едмънд Халей за първи път отбелязва периодичността на кометата през 1696 г., свързвайки едно появяване с друго. Халей успешно предсказа завръщането на кометата, която сега носи неговото име през 1758 г., въпреки че не доживя да я види.

„1P“ в името ѝ обозначава факта, че Халеевата комета е първата открита периодична комета. Периодичните комети имат орбита по-къса от 200 години. Към днешна дата са известни 472 периодични комети. Тъй като проучванията на небето натискат все по-надолу скалата на величината, ние откриваме все по-слаби периодични комети и най-вероятно сме открили всички „велики“.

Китайските наблюдения на Халеевата комета датират от 467 г. пр.н.е. Появата на кометата през 1066 г. била широко наблюдавана по целия свят. Появата ѝ е приета като поличба, предхождаща смъртта на крал Харолд II в битката при Хейстингс и възкачването на Уилям Завоевателя на трона.

Една (вероятно апокрифна) история гласи, че папа Каликст III е „ отлъчил “ кометата като предупреждение срещу нахлуването на Османската империя в Източна Европа.

Американският писател Марк Твен също е известен с Халеевата комета. Твен е роден през 1835 г. по време на появата на кометата и предрича, че ще си отиде със следващото появяване на кометата през 1910 г. и така и става.

Писателят златотърсач, който си отива с Халеевата комета

Говорейки за това, очакването за тази година на Халеевата комета всъщност беше изместено от една от най-големите комети на 20-ти век: Голямата комета от 1910 г.

Всъщност хората, които си спомнят Халеевата комета през 1910 г., действително са видели Голямата комета само няколко месеца преди това. Откриването на отровен цианоген в опашката на кометата благодарение на новомодния метод на спектроскопия предизвика Голямата кометна паника от 1910 г.

За съжаление, преминаването на Халеевата комета през 1986 г. било малко разочарование, тъй като се появила ниско на юг на зазоряване. Все пак три космически мисии бяха изпратени до Халей за първа среща с комета. Това бяха Vega 1 и 2 на Съветския съюз и Giotto на ESA.

Два годишни метеорни потока също са свързани с Халей: "Ета Аквариидите" през април-май и "Орионидите" през октомври .

Седейки на повърхността на Халеевата комета този уикенд, Слънцето ще свети с -19-та величина. Това е само около 250 пъти по-ярко от пълнолуние.

